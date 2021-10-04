06:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Тельман Исмаилов понял, что от него не отстанут
Стало известно, почему экс-хозяин Черкизовского рынка просил предоставить ему убежище в Черногории.
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Как стало известно «Ъ», экс-хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, которого в субботу по делу об экстрадиции в Россию арестовал Верховный суд Подгорицы, около трех лет прожил в арендованном особняке в столице Черногории. Местные власти, судя по всему, знали о пребывании бизнесмена в стране, но никак не реагировали на это, несмотря на нахождение Исмаилова в розыске Интерпола. При этом российский экстрадиционный запрос на бизнесмена, видимо, дополнится новым обвинением, связанным с покушением на певца Авраама Руссо в 2006 году. По делу недавно был арестован первый фигурант — риэлтор Алексей Трясников.
Он жил в частном арендованном особняке в столице страны Подгорице, причем в нескольких минутах езды от дома Тельмана Исмаилова находятся и управление полиции страны, и здание МВД. Бизнесмен не пользовался охраной, ни от кого не скрывался, ведя открытый образ жизни, отмечают источники «Ъ».
Местные власти знали о том, что Исмаилов находится в стране, но вопросов по этому поводу не возникало, хотя бизнесмен все это время находился в розыске Интерпола. Такая лояльность, скорее всего, по данным «Ъ», основана на личных связях бизнесмена, которые он установил с черногорскими чиновниками. Известно, например, что президент страны Мило Джуканович был гостем роскошного отеля в Турции Исмаилова Mardan Palace. В связи с этим в Скупщине (парламенте) Черногории уже потребовали расследовать связь беглеца с руководством страны.
За несколько месяцев до ареста Тельман Исмаилов обратился к властям Черногории за получением политического убежища, сообщила «Ъ» его адвокат Марина Русакова. Рассмотрение ходатайства должно было состояться 12 ноября. По словам Русаковой, на решение ее клиента повлияли второй приговор по уголовному делу о похищении певца Авраама Руссо, вынесенный в мае этого года, и отказ Верховного суда в июне пересмотреть приговор по другому делу — об убийстве предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева.
В обоих делах, расследованных СКР, Тельман Исмаилов фигурирует как заказчик преступлений и заочно арестован, а организаторами выступают его родственники.
Как подчеркнула Марина Русакова, ее доверитель «непричастен к преступлениям, в которых его обвиняют, считает свое преследование политически ангажированным». При этом доказательная база по делам, считает адвокат, построена на предположениях или показаниях лиц, которые, «желая избежать пожизненного срока, говорили все, что от них хотели».
Стоит отметить, что обвиняемый в похищении и избиении певца Руссо телохранитель Исмаилова Владимир Гусаков получил шесть лет колонии строгого режима, а второй участник Эльяр Дамиров — пять лет также колонии строгого режима. Но при этом осужденные были освобождены от отбытия наказания в связи с истечением сроков давности. Организатор похищения — племянник экс-владельца «Черкизона» Заур Марданов из-за пандемии находится во Франции, и процесс в отношении него пройдет после его возвращения в Москву.
Организатор двойного убийства подмосковных бизнесменов Рафик Исмаилов, также племянник Тельмана Исмаилова, осужден на 17 лет строгого режима. Исполнитель убийства Мехман Керимов, на показаниях которого и строилось обвинение, был приговорен в особом порядке к 13 годам колонии строгого режима.
Стоит отметить, что обращение за политубежищем — один из основных аргументов жалобы адвокатов Исмаилова, поданной на его арест. Как считает Марина Русакова, арест соискателя убежища нарушает международные договоренности в этой сфере.
«И я надеюсь, что суд это поддержит и освободит Исмаилова» до окончательного решения с его статусом, сказала она. Однако стоит отметить, что Верховный суд Подгорицы в своем арестном решении вопрос с представлением бизнесмену политубежища даже не обсуждал.
Наоборот, аргументируя свое решение, судья Владимир Новович подчеркнул, что в отношении Исмаилова «давно выдан международный ордер на арест по делу об убийстве», за которое российским законодательством предусмотрено пожизненное заключение, и при этом бизнесмен не имеет «обоснованного интереса» оставаться на территории Черногории и может скрыться, используя свои бизнес-связи.
Также, по данным «Ъ», российский запрос на выдачу экс-владельца Черкизовского рынка может дополниться и новым обвинением.
СКР недавно реанимировал дело о покушении на певца Авраама Руссо, совершенном ночью 19 августа 2006 года. Тогда джип певца был обстрелян неизвестными из АКС-74У на улице Бурденко — исполнитель получил три пулевых ранения и, после того как перенес несколько операций, уехал из страны. Стоит отметить, что оружие, из которого стреляли в певца, вскоре было обнаружено. Хамовническая прокуратура по факту покушения возбудила уголовное дело, но вскоре его расследование было заморожено.
Однако после передачи материалов в главное следственное управление СКР Басманный суд арестовал в рамках возобновленного расследования первого фигуранта — гендиректора компании «Агат-Недвижимость» Алексея Трясникова. Он обвиняется в покушении на убийство певца (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину риэлтор не признает. Об аресте представитель Авраама Руссо узнал от «Ъ», отметив, что певца на допрос не вызывали. Марина Русакова также не знает о ходе расследования, но «будет не удивлена и этим обвинениям».
Владислав Трифонов