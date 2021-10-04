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00:59 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: риск заразиться ОРВИ после перенесенного COVID-19 выше

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заражения ОРВИ становится выше. Об этом сообщил ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

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Источник: РИА "Новости"

«Если рассматривать пациентов, которые перенесли и ОРВИ, и коронавирус, важно понимать, какое заболевание было первым. При ковиде возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты, поэтому многие иммунологи считают, что некоторым переболевшим может потребоваться иммунокоррекция. COVID-19 сильно ослабляет организм, поэтому риск заболеть ОРВИ после него выше», — рассказал он.

Исаев добавил, что после тяжелых ОРВИ фактор иммунной защиты также снижается, однако на течение ковида в большей степени влияют не перенесенные ОРВИ, а наличие хронических заболеваний — диабета, нарушений гемостаза, воспалительных заболеваний.

«Защитить себя от всех видов ОРВИ, включая ковид, — нетривиальная задача. Достичь этого можно только частично, избегая скоплений людей и соблюдая масочный режим», — заключил он.

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