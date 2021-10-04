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03:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Титов заявил о желании россиян «сидеть целый день на завалинке»

Уполномоченный по правам бизнеса при президенте России Борис Титов раскрыл тормозящие развитие страны факторы. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, одна из проблем в том, что россияне хотят «сидеть целый день на завалинке, как на Востоке», и при этом жить хорошо, как на Западе.

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Кроме того, омбудсмен поразмышлял о других желаниях граждан. «И свободы, и все за всех решающего правителя. И образования, и патриархального невежества. Хотим развивать инициативу бизнеса, но ненавидим богатых», — высказал мнение Титов.

Также он добавил, что путь страны «устлан граблями», в то время как другие страны выбрали иной путь. «А весь цивилизованный мир выбрал другой. Развитие на базе инициативы и активности миллионов, человеческие ценности прогресса — и милосердие к тем, кто не может добиться успеха сам. У них это называется “капитализм для всех” Эрхарда или “капитализм с человеческим лицом” Рузвельта», — сказал Титов.

В сентябре Титов заявил, что российские пенсионеры способны решить проблему нехватки иностранной рабочей силы. Бизнес-омбудсмен отметил, что пожилые люди хотят работать, но не делают этого, поскольку официальное трудоустройство лишит их надбавок к пенсии. Выходом из положения он назвал возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам.

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