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05:58 (мск), источник: Газета.Ру

В США разработали сверхбыстрый тест на COVID-19

Ученые Северо-Западного университета в США разработали экспресс-тест на COVID-19, который показывает результат за пять минут. Об этом сообщается на сайте университета.

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Источник: Reuters

В публикации отмечается, что ПЦР-тест, который является «золотым стандартом» тестирования, занимает значительное количество времени и лабораторных мощностей.

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«Теперь новый метод обнаружения COVID-19 на основе антигена, разработанный в лаборатории Северо-Западного университета, продемонстрировал 100% точность слепого теста за пять или менее минут от мазка до сигнала», — говорится в сообщении.

На сайте университета отмечается, что в экспресс-тесте мазка используется наномеханическая платформа для обнаружения нескольких поверхностных белков коронавируса. Чувствительность платформы позволяет выявлять различные варианты SARS-CoV-2.

Кроме этого, в Северо-Западном университете разрабатывают тест, который будет выявлять коронавирус при быстром выдохе, по аналогии с алкотестером.

Ранее врачи предложили диагностику COVID-19 по выдыхаемому воздуху как альтернативу классическим ПЦР-тестам.

Самер Мустафа

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