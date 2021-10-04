Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Фотоловушка сняла «смотрины» амурских тигров на Дальнем Востоке Обитающая здесь тигрица встретилась с кавалером
Фоторепортажи
10Умер Жан-Поль Бельмондо
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
10:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

Двойной удар: ученые предупреждают об опасности «твиндемии»

Если очередная волна Covid-19 наложится на сезон обычных простудных заболеваний, это может серьезно осложнить ситуацию в здравоохранении и обернуться десятками, а то и сотнями тысяч жертв. Насколько велика вероятность такого сценария, и как себя защитить?

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AITOR DIAGO

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса ученые предупреждают о новой опасности. Если очередная, четвертая по счету глобальная волна инфекции (а она уже практически неизбежна) наложится на сезон обычных простудных заболеваний вроде ОРВИ или гриппа, это может серьезно осложнить ситуацию в здравоохранении по всему миру и обернуться десятками, а то и сотнями тысяч жертв. Насколько велика вероятность такого «двойного удара» — или, как говорят на Западе, «твиндемии» (от английского слова «twins» — «двойня») — и что можно сделать, чтобы себя защитить?

Затишье перед бурей

Сезон простудных заболеваний в северном полушарии начинается, как правило, с наступлением первых холодов и продолжается почти полгода — где-то до середины марта.

Новость
Главный инфекционист США предложил меры по подготовке к «следующей неминуемой пандемии»

Прошлый, 2020 год оказался большим исключением из этого правила. Подавляющее большинство школ было закрыто, да и взрослые преимущественно сидели по домам — так что разносить простуду и грипп было особо некому.

Например, в Соединенных Штатах, где вирус гриппа ежегодно уносит от 20 до 60 тысяч жизней, из которых по меньшей мере 200 детей, в прошлом сезоне скончался только один ребенок. В общей же сложности с сентября по март на всю 330-милионную страну больных гриппом едва набралось полторы тысячи.

Этой осенью ситуация принципиально иная. В развитых странах, где значительная часть населения уже сделала прививку от Covid-19, власти понемногу снимают ограничительные меры. Дети возвращаются в школы, взрослые — в офисы и рестораны. Неудивительно, что поползла вверх и статистика простудных заболеваний.

В России, например, заболеваемость гриппом и ОРВИ за последний месяц выросла вдвое. По данным Роспотребназдора на конец четверга, в 62 регионах эпидемия уже зафиксирована официально и продолжает набирать обороты.

Параллельно с этим заходит на новую волну и коронавирусная пандемия: статистика новых случаев Covid-19 в России стабильно растет уже на протяжении трех недель и останавливаться явно не собирается.

Источник: GETTY IMAGES

«Мы стоим перед угрозой эпидемии сразу двух респираторных вирусов, и в результате система здравоохранения легко может оказаться перегруженной, не справившись с потоком больных», — предупреждает профессор Медицинской школы Гарвардского университета Даниэль Соломон.

С таким прогнозом согласно большинство экспертов-эпидемиологов. По их словам, возвращение жизни в привычное русло будет неизбежно сопровождаться и возвращением привычных инфекций.

Беда не приходит одна

«Конечно, заранее нельзя быть уверенным ни в чем, но я думаю, этой зимой нас ждет значительный рост заболеваемости и гриппом, и вирусом HRSV, поражающим нижние дыхательные пути, — говорит профессор вирусологии из Школы клеточной и молекулярной медицины Бристольского университета Дэвид Мэттьюс. — То есть, к нам вот-вот вернуться сразу два вируса, задавленные прошлой зимой [ограничительными мерами]».

Новость
Голикова заявила об отсутствии планов вводить локдаун из-за COVID-19

Тем, кто не боится сезонного гриппа и считает его относительно безопасным заболеванием, профессор Мэттьюс напоминает статистику. Ежегодно от этого «безобидного» вируса (и связанных с ним осложнений) погибает в общей сложности примерно 650 тысяч человек. Так что, по его словам, недооценивать обе эти инфекции ни в коем случае не стоит.

В группе риска — пожилые люди с хроническими заболеваниями (то есть на фоне пандемии они уязвимы дважды) и дети с не окрепшим еще иммунитетом. В отличие от коронавируса, который в детском возрасте обычно как раз переносится относительно легко, у них намного выше шанс тяжело заболеть и попасть в больницу.

«Ребенок, попавший с гриппом в реанимацию — обычное дело, — уверяет Дэвид Метьюс. — Конечно, для молодых и здоровых грипп — это, скорее, досадная неприятность: ну кто из нас не болел гриппом. Но мы знаем, что грипп ежегодно убивает десятки и сотни тысяч людей. Он убивает стариков, он убивает младенцев. Так что нам очень повезло, что от гриппа можно сделать прививку. От HRSV вот нельзя — хотя разработки вакцины ведутся уже несколько десятилетий».

Профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Университетского колледжа Лондона и президент британской академии медицинских наук Энн Джонсон указывает на еще одну потенциальную опасность: известно, что от года к году грипп довольно значительно мутирует. Иногда — примерно раз в 10 лет — это приводит к появлению нового, более опасного штамма. Так, например, произошло в 2009 году, когда начавшаяся в Мексике вспышка свиного гриппа переросла в глобальную эпидемию.

Хорошая новость, по ее словам, заключается в том, что нового локдауна вводить не потребуется. Для борьбы с гриппом идеально подходят уже привычные нам меры: ношение масок, регулярное и тщательное мытье рук, соблюдение социальной дистанции, а главное — вакцинация. Профессор Мэттьюс убежден: в этом году привиться от гриппа лучше даже тем, кто никогда в жизни раньше этого не делал. Чтобы по максимуму защитить не только себя самого, но и окружающих.

Источник: GETTY IMAGES

«Тут не о чем говорить или спорить, тут вообще нечего обсуждать, — уверяет он. — Просто пойдите и привейтесь. Я вот уже привился».

Новость
Врачи отметили изменение первых симптомов коронавируса

На фоне массовой вакцинации от коронавируса ученые даже провели специальное исследование, чтобы выяснить, можно ли делать обе прививки подряд с небольшим перерывом и в каком порядке они работают лучше. Ответ однозначный — можно даже прямо в один день.

Конечно, ни одна прививка не способна дать гарантированную и полную защиту от болезни, уточняет эксперт. Но вот от попадания в больницу убережет наверняка, так что игнорировать самый эффективный из известных способов защиты ни в коем случае нельзя. А сам укол вакцины профессор Мэттьюс сравнивает с автомобильными ремнями безопасности.

«Когда вы садитесь в машину и пристегиваете ремень — вы же делаете это не потому, что собираетесь попасть в аварию, правда? И не потому, что ремень дает гарантию, что в случае аварии вы останетесь в живых или не получите серьезных травм. А пристегиваетесь вы потому, что, если вдруг авария все же случиться, ремень принципиально повышает ваши шансы на благополучный исход».

Николай Воронин

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Если разрешить продавать только "Жигули". Кто пострадает от новых прави...
Pandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на тайное богатство ...
Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» с подлодки
Синоптики предупредили об аномально снежной зиме в России
В Москве ликвидировали ячейку террористов
Транзит газа в Венгрию через Украину возобновлен
Из-за засухи в США «всплыл» корабль, затонувший 129 лет назад
СМИ узнали, как Исмаилов жил в Черногории при розыске Интерпола
Здоровье
Переболевший ковидом пожилой японец не может усидеть на месте Мужчине первому в мире поставили диагноз «синдром анального беспокойства».
Hi-Tech
Аппарат BepiColombo впервые показал Меркурий вблизи (фото) Очень похоже на поверхность Луны
Горячие темы на Авто
Тема воскресная (экономическая). 372
Арабы в Египте. 222
С каждым днём всё радостнее жить. 182
Германия готовится. Память предков? 168
Кино
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото Певица и телезвезда продемонстрирует свои кулинарные таланты в эфире ТНТ
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Лучшие пустышки для новорожденных — какие? Отвечаем Как выбрать правильную пустышку для ребенка
Леди
37-летняя дочь Бориса Немцова выходит замуж Избранником Жанны Немцовой стал программист Павел Елизаров
Дом
В Англии за 670 млн продают дом Робби Уильямса (фото)
Вместо «кабанчика»: 8 ванных комнат с красивой плиткой
7 домашних предметов, которые нужно менять чаще, чем вы думали
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь