Видео: В регионах Западной Сибири выпал первый снег

По данным «Западно-Сибирского УГМС», первая рабочая неделя октября в Сибири будет дождливой и малоснежной. Так, в Новосибирске градусник термометра ночью показывал минус один (по области до −4 градусов), днём — плюс 2−4. В ночь на 5 октября в Новосибирской области столбик термометра опустится до −5 градусов, днем температура будет чуть выше нуля градусов.
— Северный перенос воздушных масс над Западной Сибирью обусловит сохранение аномально холодной погоды на юго-востоке Западной Сибири в первой декаде октября 2021. Среднедекадная температура воздуха ожидается плюс 1−2 градуса, что ниже нормы на 2−4 градуса. В ночные часы — минус 2, при прояснениях — до минус 10 градусов Цельсия. В конце декады в дневное время — небольшое повышение температуры воздуха, — поделилась прогнозом начальник Гидрометцентра «Западно-Сибирского УГМС» Анна Лапчик.
Специалист отметила, что осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в большинстве дней декады.