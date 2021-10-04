Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Россия оказалась крупнейшим «скрытым» заемщиком Китая Займы были получены в основном государственными нефтегазовыми компаниями на условиях, близких к рыночным, и под будущие поставки нефти и газа
Фоторепортажи
10Умер Жан-Поль Бельмондо
8Стрельба в университете в Перми
11:33 (мск), источник: Газета.Ру

Математик решил известную шахматную задачу о ферзях 150-летней давности

Математик Михаил Симкин из Центра математических наук и приложений Гарвардского университета утверждает, что ему удалось решить известную комбинаторную задачу о ферзях в обобщенном виде, которой уже более 150 лет, пишет издание Quanta Magazine.

Новость
Куда смотрит корова? Детские задачи, поставившие взрослых в тупик

Соответствующая статья выложена на сайте электронных препринтов arXiv.org и пока еще не прошла полноценную проверку другими математиками.

В исходном виде на стандартной 64-клеточной шахматной доске задача требует расстановки 8 ферзей так, чтобы ни один из них не находился под боем другого. Обобщенная задача — расстановка ферзей на произвольном поле прямоугольной формы, в частности, на квадратном шахматном поле со стороной n. Для стандартной шахматной доски и 8 ферзей существует 92 подходящие конфигурации, а обобщенную задачу в математическом виде можно сформулировать как требование заполнить матрицу размерностью n нулями и единицами таким образом, чтобы сумма всех ее элементов была равна n, но при этом ни в одном столбце, строке или диагональном ряде матрицы сумма элементов не превышала единицы, а затем ответить на вопрос, сколько всего существует вариантов подобного заполнения.

Симкину, по его утверждению, удалось доказать, что для больших шахматных досок с соответствующим количеством ферзей существует примерно (0,143n)n конфигураций.

На доске размером миллион на миллион количество способов расставить миллион ферзей, не представляющих угрозы друг для друга, составляет примерно единицу с пятью миллионами нулей.

Новость
Тест: какие числовые постоянные, кроме числа пи, вы знаете

Первоначально головоломка появилась в немецком шахматном журнале в 1848 году, а обобщенная задача была сформулирована в 1869 году. С тех пор математики обращались к этой задаче множество раз, но решение получали с помощью перебора вариантов компьютером. Симкин же впервые смог получить этот результат чисто математическими методами.

Четыре года назад Симкин совместно с математиком Цуром Луриа из Швейцарской высшей технической школы Цюриха уже решил более простую версию задачи размещения ферзей на «тороидальном» поле размерностью n. В этой модифицированной версии шахматная доска «обвивается» вокруг себя как тор: при движении за край вправо ферзь снова покажется из-за края слева. В отличие от классической доски, все диагонали на такой доске имеют одинаковую длину, и каждый ферзь может атаковать одинаковое количество клеток.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кто и почему лишил денег ученых – лауреатов премии правительства РФ
Жена Прохора Шаляпина умерла через два месяца после свадьбы
Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» с подлодки
Двойной удар: ученые предупреждают об опасности «твиндемии»
ЦИК передаст думский мандат актеру Владимиру Машкову
Запасы золота в России заканчиваются
Следователи раскрыли поставки пистолетов для убийств в Россию
Синоптики предупредили об аномально снежной зиме в России
Транзит газа в Венгрию через Украину возобновлен
Здоровье
Переболевший ковидом пожилой японец не может усидеть на месте Мужчине первому в мире поставили диагноз «синдром анального беспокойства».
Hi-Tech
Аппарат BepiColombo впервые показал Меркурий вблизи (фото) Очень похоже на поверхность Луны
Горячие темы на Авто
Тема воскресная (экономическая). 372
Арабы в Египте. 222
С каждым днём всё радостнее жить. 182
Германия готовится. Память предков? 172
Кино
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» госпитализирована с ковидом 58-летняя Ольга Прокофьева сдала положительный тест на коронавирус
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Что надо срочно сделать при замене аккумулятора
Важное решение Мишустина, которого ждали в России
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Что делают дальнобойщики, чтобы не уснуть за рулем
Леди
37-летняя дочь Бориса Немцова выходит замуж Избранником Жанны Немцовой стал программист Павел Елизаров
Дом
Эффектная квартира с синими акцентами: смотрите фото
5 самых неудачных идей для интерьера спальни
Стало известно, как правильно сушить зонт в прихожей
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь