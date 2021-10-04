Шакиру, Элтона Джона и Хулио Иглесиаса поймали на связях с офшорами

Как заявили в ICIJ, об офшорных активах знаменитостей ранее не было известно. В исследовании консорциума рассказали не о каждой из звёзд, многих упомянули только по имени и без дополнительных пояснений. Впрочем, публикация «Документов Пандоры» в СМИ будет продолжаться несколько недель, и в свет могут выйти новые данные.
Певец Хулио Иглесиас связан со структурой, в которую входит не менее 10 офшорных компаний на Британских Виргинских островах и еще девять — в Майами, сообщили в ICIJ. Как написало агентство Infobae.com, большинство компаний контролируются трастом — самым непрозрачным инструментом для активов за рубежом. Его создали в 1995 году для управления активами Иглесиаса «в целях правопреемства».
По словам журналистов, певца можно смело называть магнатом недвижимости в Майами: ему принадлежит минимум 11 дорогих объектов в одном из самых популярных городов Атлантического побережья.
При этом сам Иглесиас в 2015 году заявлял в одном из интервью, что никогда не переставал платить налоги «ни в одной из стран, в которых пел».
Поп-певица колумбийского происхождения Шакира уже известна своими проблемами с налогами, сообщило CBC. Хотя она объявила себя жительницей Багамских островов, где налоговые ставки гораздо ниже, власти Испании определили, что она жила в Барселоне с 2011 по 2014 год, но не платила налоги.
«Документы Пандоры» показали, что даже в то время, пока в Испании шло расследование, исполнительница регистрировала новые офшорные компании на Британских Виргинских островах.
Одна из которых, Titania Management Inc., никогда не разглашалась публично.
Копия испанского удостоверения личности певицы есть среди опубликованных в расследовании файлов. Адвокат Шакиры заявил, что её офшорные счета были задекларированы и не предусматривали налоговых льгот.
В «Документах Пандоры» сказано, что британскому певцу и композитору Элтону Джону принадлежит более десяти компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Через них проходят доходы различных видов деятельности. Директором всех фирм значится муж музыканта Дэвид Ферниш. Представители артиста заверили ICIJ, что все эти компании облагаются налогами в Великобритании.
Топ-модель из Германии Клаудия Шиффер указана в документах как бенефициар 51 Red Balloons Holdings Limited, Roxy Trust и других структур, созданных на Британских Виргинских островах для управления её правами на товарный знак. По информации немецких СМИ Westdeutscher Rundfunk и Süddeutsche Zeitung, модель числится в документах под именем Клаудия Де Вере Драммонд.
Авторы расследования обнаружили офшоры британского музыканта, барабанщика группы The Beatles Ринго Старра. По данным El Pais, музыкант открыл две фирмы на Багамских островах для покупки недвижимости, в том числе дома в Лос-Анджелесе. Со Старром связаны ещё как минимум пять панамских трастов: три из них предназначены для страхования жизни, через ещё один идут доходы от гонораров и концертов.