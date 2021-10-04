Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за исследование рецепторов температуры и осязания

Вручение прошло дистанционно и транслировалось на сайте Нобелевского комитета.
Премия в области медицины вручается, по словам члена Нобелевской ассамблеи профессора Джулин Зират, «по очень узким критериям».
«Мы искали открытие, которое либо открыло двери и помогло нам увидеть проблему в новом свете», — говорит она.
«Уровень открытия должен быть очень высоким. Это не может быть изобретением или усовершенствованием чего-то существующего. Должно быть именно открытие», — добавила она в интервью перед вручением премии.
На этой неделе нобелевский комитет объявит обладателей премии еще в четырех областях. Во вторник объявят обладателя премии по физике, в среду — по химии, в четверг — по литературе. 11 октября объявят лауреатов премии в области экономики.
В пятницу в столице Норвегии будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. На нее претендуют 329 кандидатов.