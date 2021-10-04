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19:13 (мск), источник: Известия

Мурашко назвал число прошедших ревакцинацию от COVID-19 граждан

Повторную вакцинацию от коронавируса в России прошли 1 млн 800 тыс. человек. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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Источник: Известия

«Вакцинацию повторную прошли где-то 1 млн 800 тыс. человек, повторно привились», — рассказал он журналистам на форуме «Биотехмед».

По словам министра, из числа привитых в России заболевают всего 2%.

«Сегодня из числа вакцинированных заболевают 2%. Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своём большинстве это невакцинированные», — указал Мурашко.

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Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации в России недостаточны для успешной борьбе с коронавирусной инфекцией и россиянам нужно активнее делать прививки. Причиной низких темпов вакцинации он счел недостаточно активную кампанию по разъяснению безальтернативности вакцинации.

30 сентября Мурашко рассказал, что более 49 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, обе получили порядка 40 млн граждан. Как подчеркнул министр, ни в одном регионе страны нет препятствий для вакцинации. По его словам, текущих запасов вакцины хватит более чем на два месяца.

Ранее, 22 августа, президент России Владимир Путин назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией. Он также указал на необходимость проведения разъяснительной работы по вакцинации. По его словам, нужно рассказывать населению о преимуществах прививок и говорить о последствиях тяжелого течения заболевания.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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