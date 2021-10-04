Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Фотоловушка сняла «смотрины» амурских тигров на Дальнем Востоке Обитающая здесь тигрица встретилась с кавалером
Фоторепортажи
17Drone Photo Awards 2021
8Стрельба в университете в Перми
15:13 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор: новых ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в России не вводились, заявили в понедельник журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением главного государственного санитарного врача России от 7 июля 2021 года № 18). Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», — говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила, что массовые мероприятия остановлены из-за ковида по всей России, только в двух регионах разрешено проводить их с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
После обыска бывшая чиновница скрылась в неизвестном направлении
Игрок сборной России пропустит матчи со Словакией и Словенией
Двойной удар: ученые предупреждают об опасности «твиндемии»
Запасы золота в России заканчиваются
Песков не увидел богатств окружения Путина в «Досье Пандоры»
Синоптики предупредили об аномально снежной зиме в России
Шакиру, Элтона Джона и Хулио Иглесиаса поймали на офшорах
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Hi-Tech
Аппарат BepiColombo впервые показал Меркурий вблизи (фото) Очень похоже на поверхность Луны
Горячие темы на Авто
Тема воскресная (экономическая). 372
Арабы в Египте. 222
С каждым днём всё радостнее жить. 182
Германия готовится. Память предков? 173
Кино
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» госпитализирована с ковидом 58-летняя Ольга Прокофьева сдала положительный тест на коронавирус
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
14-летняя дочка Юлии Началовой произвела фурор в соцсети (фото) Подписчики в восторге от первого поста Веры в инстаграм-аккаунте
Леди
37-летняя дочь Бориса Немцова выходит замуж Избранником Жанны Немцовой стал программист Павел Елизаров
Дом
Эффектная квартира с синими акцентами: смотрите фото
5 самых неудачных идей для интерьера спальни
Стало известно, как правильно сушить зонт в прихожей
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь