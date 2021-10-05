Матвиенко заявила, что российское образование находится на подъеме после непростых лет

«Школа, качество и доступность общего образования прочно вошли в число приоритетов политики российского государства. И это дает зримые результаты. После ряда непростых лет российская школа на подъеме. Притом не только по отечественным, но и по международным меркам», — написала спикер Совфеда.
Она отметила, что отечественная начальная и средняя школа находятся в группе лидеров, а также Россия на высоких позициях по качеству математического и естественнонаучного образования — российские команды не раз становились победителями международных олимпиад по математике, физике, биологии.
Матвиенко подчеркнула, что в современном мире страна, отставшая в сфере образования, обречена на отставание во всем, и Россия не имеет права допустить подобное. По ее словам, предстоит еще многое сделать для достижения национальной цели в сфере образования — войти в число десяти государств, занимающих ведущие позиции в области общего образования. И одной из ключевых задач, убеждена сенатор, является модернизация материальной инфраструктуры общего образования. «Работа здесь идет полным ходом. Но главное в школе — это фигура учителя, о чем я не раз говорила. И помнить об этом — важнейшее условие для реализации нашей национальной цели», — констатировала она.
Председатель верхней палаты парламента РФ полагает, что современная система образования выдвигает к учителям несколько требований. И первое заключается в том, что школьное образование вступило в этап давно назревшего перехода «от образования запоминания к образованию понимания».
Учитель, ограничивающий свою работу доведением до учеников определенного объема информации по тому или иному предмету, — уходящая натура. <…> На передний план выходит обучение школьников умению анализировать, привитие им навыков логически стройного мышления, поиска нестандартных подходов, творческих решений.
Второй момент, на который обратила внимание спикер Совфеда, это все больше возрастающие требования к современному учителю и как к воспитателю. «В этой работе ему предстоит во все большей мере бороться за внимание и доверие детей, подростков, конкурируя со средствами массовой информации, интернетом, социальными сетями, популярными блогерами и даже с шоу-бизнесом. И потому в воспитательной работе все более значимым становится масштаб личности педагога: сила интеллекта, широта и глубина эрудиции, нравственные качества, убежденность в верности целей, идеалов, ценностей, о которых он говорит со школьниками», — написала она.
Третье требование, по словам Матвиенко, связано с тем, что современный учитель обязан обладать основательными компетенциями в сфере информационных технологий. «Без этого он не в состоянии полноценно участвовать в проектах, связанных с созданием цифровой среды в школьном образовании, пользоваться ее инструментами, механизмами. Отдаю себе отчет в том, что российские вузы пока не готовы выпускать из своих стен кадры, в полной мере отвечающие названным выше требованиям. Однако принципиально важно то, что работа по обновлению системы подготовки педагогов для дошкольных образовательных и школьных общеобразовательных организаций началась», — подчеркнула председатель верхней палаты парламента.
Сенатор особо отметила, что низкая оплата труда преподавателей в значительной части регионов серьезно сказывается на престиже учительской профессии, практическом обеспечении качества и доступности образования.
«По этой причине молодежь, выпускники педагогических вузов неохотно идут в школы, что чревато в перспективе старением учительского корпуса. Другое негативное следствие — межрегиональная миграция педагогов, их переток из субъектов Федерации с низкой оплатой труда в субъекты, где она выше. В результате не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащенная современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей», — сказала она.
Матвиенко добавила, что в настоящее время готовится постановление правительства, которое установит общие требования к оплате труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций.
Пилотный проект, по ее словам, планируется запустить в шести регионах.
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