«Крупнейший сбой за 13 лет». Как и почему упали мировые соцсети

Все началось с сервисов Facebook. За ними стали сбоить и другие приложения
Все началось с жалоб пользователей на неработающий Facebook и Instagram. После этого недолго продержался и мессенджер WhatsApp. Пользователи начали массово переходить в Telegram — по утверждению команды, из-за внезапного наплыва сервис стал работать медленнее обычного.
В течении следующих нескольких часов на сайте Downdetector фиксировались сбои в работе TikTok, Twitter, который любезно пригласил всех скучающих без привычных соцсетей на свою платформу, Snapchat, Tinder, Viber, Zoom. Пострадали стриминговый сервис Netflix, почта Gmail, видеохостинг YouTube, онлайн-сервис Bank of America. Эти ситуативные сбои были связаны с огромным наплывом пользователей после отключения Facebook. Самое ироничное «падение» дня — проблемы в работе сервиса Downdetector, который и фиксировал обращения о других сбоях по всему миру.
За несколько часов основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиардов долларов. Сотрудники корпорации не могли попасть в офисы, чтобы оценить масштабы проблемы и приступить к решению на месте: электронные пропуска оказались заблокированы. Этот сбой стал самым значительным для Facebook с 2008 года — тогда соцсеть оставалась недоступной в течение суток. При этом, количество пользователей было в разы меньше, чем на 2021 год — сейчас на портале зарегистрировано около трех миллиардов человек.
За время «интернет-апокалипсиса» в Telegram зарегистрировались больше 50 миллионов новых пользователей. Работающие соцсети и мессенджеры тут же заполонили шутками и мемами про глобальное «отключение интернета». Самые смешные — в специальной подборке Hi-Tech Mail.ru.
Техническая ошибка, внутренняя диверсия или хакерская атака? Возможные причины глобального интернет-сбоя
Прежде всего сотрудники Facebook отмели хакерскую атаку как причину неполадок. Одновременно с этим в сети появилась информация о продаже в Даркнете базы данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook, включая номера телефонов и электронные почты.
По данным Associated Press, сбой может быть связан с проблемами в настройках DNS-серверов. Это система доменных имен, которая соотносит домены сайтов (www.facebook.com) с IP-адресами физических серверов, на которых они расположены (например, 123.456.78). По сути, каждый переход на страницу проходит такую процедуру «перекодирования». DNS-серверы расположены на разных уровнях, например локальном, региональном или страновом. Предполагается, что 4 октября DNS-адреса, связанные с Facebook, исчезли из глобальных серверов. В Twitter появилось предположение, что Facebook оказался практически стерт из интернета.
Пользователи Reddit предположили, что всему виной массовое обновление маршрутизаторов в сети Facebook, во время которого что-то пошло не так. Их падение могло повлечь за собой обрыв связи с DNS-серверами, а также между внутренними сервисами корпорации. При этом, за пять минут до начала сбоя сервис Cloudflare зафиксировал масштабное обновление протокола динамической маршрутизации, а именно отмену маршрутов. Пользователи Twitter публикуют скриншоты переписок, которые подтверждают эту версию.
Первый разбор ситуации появился ближе к часу ночи по московскому времени в блоге Cloudflare. Данные, приведенные в тексте, похожи на предположения пользователей Reddit и экспертов Associated Press. Facebook запустил масштабное обновление главных маршрутизаторов конфигурации, но сделал это с серьезной ошибкой. Это привело к разрыву сетей с маршрутизаторами и DNS, вследствие чего нагрузка на провайдеров несоизмеримо возросла. Сам Facebook в официальном заявлении назвал причиной глобального сбоя ошибку в настройках конфигурации маршрутизаторов, координирующих трафик между дата-центрами. По словам представителей корпорации, данные пользователей сохранены в полном объеме, утечек зафиксировано не было.
Не все пользователи верят в версию серьезной технической ошибки. В полночь один из Telegram-каналов опубликовал сообщение, в котором приводится скриншот записи с анонимного американского форума.
Ее автор утверждает, что работает в крупной IT-компании и подозревает скорое массовое отключение интернета «примерно через 15 минут». Совпадение или нет, но именно спустя 10−15 минут после публикации записи начали появляться сообщения о сбоях в Facebook.
Частично работа сервисов Facebook начала восстанавливаться около часа ночи по московскому времени. С точки зрения контента, каждая минута неработающего Instagram стоила миру шестидесяти пяти тысяч фотографий, а за шесть часов простоя Facebook пользователи могли публиковать 86 миллионов фото.