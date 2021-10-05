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11:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Запуск «Союза МС-19» с актрисой Пересильд и режиссером Шипенко (видео)

Старт прошел в 11.56 мск. В 12:01 была сброшена вторая ступень. Корабль успешно вышел на орбиту.

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С космодрома Байконур стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19», который доставит на борт Международной космической станции участников экспедиции МКС-66.

В состав основного экипажа МКС включены актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они проведут на станции не менее 12 суток, работая над фильмом «Вызов» — первым игровым фильмом в истории кинематографа, который будет сниматься в космосе. Командиром экипажа стал российский космонавт Антон Шкаплеров.

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«Союз МС-19» выйдет на орбиту и пристыкуется к модулю МКС «Рассвет», после чего съемочная команда приступит к работе.

Космическая драма с рабочим названием «Вызов» рассказывает о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для решения важной задачи. Кадры, снятые в космосе, будут занимать в фильме 35−40 минут экранного времени. В съемках также примут участие российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на станции.

Возвращение Пересильд и Шипенко на Землю запланировано на 17 октября. Они вернутся на корабле «Союз МС-18» вместе с его командиром Олегом Новицким.

В конце августа глава Роскосмоса сообщал, что пригласил на запуск корабля «Союз МС-19» с космодрома Байконур предпринимателей — основателя SpaceX Илона Маска, владельца Blue Origin Джеффа Безоса и основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Ответ на приглашение госкорпорация так и не получила.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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