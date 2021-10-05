Учителем года в России стала преподаватель физики из Тюмени

Свой приз Екатерина Костылева получит на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. По решению министра просвещения Сергея Кравцова, все финалисты конкурса «Учитель года», а не только победитель, станут советниками министра просвещения на общественных началах.
Екатерине Костылевой 28 лет, и уже 8 из них — она педагог, еще будучи студенткой Тюменского госуниверситета, начала работать с детьми. «Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага», — такую фразу выбрала Екатерина для «открытия» своего портфолио на сайте конкурса «Учитель года».
— Школа — это место, где детство встречается со взрослой жизнью, где все быстро меняется и ты видишь, как растут, духовно мужают твои воспитанники, — пишет Екатерина в своей анкете. — Это место, где ты можешь изменить жизнь одного конкретного ребенка, а может быть, в итоге … даже всего человечества… Место, где растешь и учишься вместе с детьми. Здесь каждый день тебя ждут большие и малые победы, а иногда и поражения, которые заставляют взглянуть на жизнь иначе и стать лучше, чем ты был вчера.
Педагогическое кредо «Учителя года — 2021»: «Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду» (Христофор Колумб).
— Конкурс — уникальное явление. Нас поражает знание предмета каждого из конкурсантов и то, что их сердце всецело — с детьми. Я 26 лет возглавляю большое жюри и могу с уверенностью сказать: конкурс — выдающийся проект нашей страны и главное событие для университетов. Ведь учителя готовят наших будущих студентов.
Виктор Садовничийпредседатель Большого жюри, ректор МГУ им. Ломоносова