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14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы самые популярные жалобы в сфере ЖКХ

Новоcти Mail.ru провели исследование среди пользователей и выяснили, как часто россияне жалуются на ЖКХ, сталкивались ли они с отключением света или воды из-за долгов и все ли знают, где и как платить по коммунальным платежам.

Источник: РИА "Новости"

В России начался отопительный сезон. Его начало устанавливается органами местного самоуправления. Вместе с этим появляется и озабоченность россиян по поводу начисления платы за коммунальные услуги, общего обслуживания домов и работы управляющих компаний. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ, а тарифы хотят сделать экономически обоснованными — в этом случае коммунальные платежи могут начать расти выше инфляции, поясняли эксперты.

Новости Mail.ru провели исследование, с помощью которого выяснили, сколько горожан знают о способах экономии на некоторых услугах, а также что больше всего волнует россиян в сфере ЖКХ.

Самыми популярными жалобами среди опрошенных нами пользователей стали начисление платы за коммунальные услуги (ими недовольны 57% респондентов), капитальный ремонт (49% респондентов волнует этот вопрос), неудовлетворительное состояние многоквартирных жилых домов, благоустройство придомовых территорий и качество коммунальных ресурсов (44%, 43% и 42% соответственно). Среди других волнующих респондентов проблем были перечислены: законность действий ТСЖ, общие собрания собственников, управление объектами и раскрытие информации управляющими организациями.

Треть опрошенных россиян никогда не отправляла жалобу на ЖКХ, так как не было необходимости, еще одна треть респондентов отправляла обращения несколько раз. Жалуются на структуры ЖКХ с регулярной периодичностью 8% прошедших опрос, однако 13% и вовсе не знают процедуру отправления обращений.

Результаты исследования Новостей Mail.Ru показали, что 15% россиян не представляют, как оплачивать коммунальные счета. 
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9 из 10 человек (91% из тех, кто знает как разбираться с платежками) ежемесячно снимают показания электроэнергии и водоснабжения, а пользуются оплатой по усредненному значению только 4% опрошенных нами пользователей.

Подавляющее большинство россиян, а именно 82%, узнают о проводимых жилищных работах на доске объявлений у подъезда, остальные уточняют информацию о планируемых работах через сайты коммунальных служб или получают ее через почту — так ответили по 8% опрошенных.

На вопрос, сталкивалось ли население с отключением света или воды в связи с долгами, утвердительно ответили 7,7% пользователей. Не знали о возможности отключения неиспользуемых приборов (радио, телевидение, телефон) 11,5% респондентов, однако 88,5% россиян, принявших участие в нашем опросе, проинформированы о таком способе «домашней» экономии. Большинство россиян (83,6%) знают, что можно менять управляющую компанию, остальные 16% пользователей о такой услуге слышали впервые.

Исследование проводилось с 30 сентября по 4 октября на проекте Новости Mail.ru. В его ходе было опрошено почти 19 тысяч респондентов из 50 регионов России. 53,9% участников исследования составили мужчины, 46,1% — женщины.

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