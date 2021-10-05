Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование климата Земли

Сюкуро Манабе, японско-американский климатолог, стоявший у истоков компьютерного моделирования климатических изменений, и немецкий физик, специалист в области океанологии, метеорологии, климатологии и статистики Клаус Хассельман разделили Нобелевскую премию 2021 года в области физики «за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления».
Вручение Нобелевских премий в Стокгольме в этом году проходит без традиционных банкетов, а лауреаты получают медали и дипломы у себя дома.
В этом году Нобелевские премии в области физики, химии, медицины, экономики и защиты мира вручаются с 4 по 11 октября.
Само торжество еще с прошлого года проводится преимущественно по видеосвязи из-за пандемии коронавируса, которая продолжается в Европе и во многих других частях мира.
Впрочем, Норвежский Нобелевский комитет не исключает возможность того, что Премия мира все же будет вручена победителям лично в Осло.
Лауреаты Нобелевской премии 2021 года получат 10 млн шведских крон (более миллиона долларов).