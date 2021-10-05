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13:06 (мск), источник: BBC News Русская служба

Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование климата Земли

Нобелевский комитет в Стокгольме назвал имя лауреатов премии по физике. Ими стали три ученых — Сикуро Манабе, Клаус Хассельман и итальянский физик-теоретик Джорджо Паризи — за прорывные открытия в понимании комплексных физических систем и моделирование климата Земли.

Источник: The Nobel Prize

Сюкуро Манабе, японско-американский климатолог, стоявший у истоков компьютерного моделирования климатических изменений, и немецкий физик, специалист в области океанологии, метеорологии, климатологии и статистики Клаус Хассельман разделили Нобелевскую премию 2021 года в области физики «за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления».

Вручение Нобелевских премий в Стокгольме в этом году проходит без традиционных банкетов, а лауреаты получают медали и дипломы у себя дома.

В этом году Нобелевские премии в области физики, химии, медицины, экономики и защиты мира вручаются с 4 по 11 октября.

Само торжество еще с прошлого года проводится преимущественно по видеосвязи из-за пандемии коронавируса, которая продолжается в Европе и во многих других частях мира.

Впрочем, Норвежский Нобелевский комитет не исключает возможность того, что Премия мира все же будет вручена победителям лично в Осло.

Лауреаты Нобелевской премии 2021 года получат 10 млн шведских крон (более миллиона долларов).

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Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование климата Земли
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