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13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Запуск «киноэкипажа» с Байконура засняли с борта МКС

Российский космонавт смог поймать историческое событие на камеру.

Российский космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции, запечатлел исторический запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19».

Этот корабль доставит на борт Международной космической станции участников экспедиции МКС-66, среди которых находится первый в мире гражданский «киноэкипаж» в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

Новицкий, который наблюдал за запуском из космоса, опубликовал снимок в соцсетях и подписал: «Астреи, наблюдали за вашим полетом с борта Международной космической станции! Ждем вас через 3 часа!».

Напомним, что Шипенко и Пересильд проведут на борту МКС не менее 12 суток. Там они будут работать над фильмом «Вызов», который станет первым в истории игровым фильмом, снятым в космосе.

Как сообщалось ранее, кадры, снятые в космосе, будут занимать 35−40 минут экранного времени. В фильме также примут участие действующие российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся сейчас на станции.

Планируется, что именно Новицкий доставит Пересильд и Шипенко обратно на Землю 17 октября.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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