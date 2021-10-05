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15:12 (мск), источник: ТАСС

Путин: новые технологии никогда не смогут заменить живое общение и личность учителя

Как отметил президент РФ, в этом все еще раз убедились в период дистанционного обучения.

Источник: РИА "Новости"

НОВО-ОГАРЕВО, 5 октября. /ТАСС/. Новые технологии в образовательном процессе никогда не смогут заменить живое общение и личность учителя, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече во вторник с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Мы с вами хорошо понимаем: какими бы передовыми технологиями ни был бы насыщен образовательный процесс, они никогда не смогут заменить непосредственного, живого общения. Ведь мы же люди, мы все люди, а не машины, не роботы», — отметил глава государства.

«Личность учителя, его эмоции, мудрость, теплота, внимание, сила убеждений имеют колоссальное значение в интеллектуальном и нравственном становлении ученика», — подчеркнул президент.

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По словам главы государства, в этом все еще раз убедились в период дистанционного обучения. «В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, год двухсотлетия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам. Будет Год учителя, Год педагога», — напомнил Путин. Он добавил, что подготовка к этому начнется совсем скоро, и попросил финалистов конкурса «Учитель года» принять участие в этой работе, поделиться своими идеями с коллегами в министерстве просвещения.

Путин поздравил участников встречи с достижением высокой профессиональной ступени. Он напомнил, что конкурсные испытания шли весь год, но лауреатам удалось стать лучшими сначала в регионе, а затем уже и на федеральном уровне продемонстрировать свои педагогические таланты. По мнению президента, победа в этом конкурсе — отличный пример для учеников, который показывает, как нужно проявлять свои способности, не бояться конкурировать и становиться лидером.

«Для школьников, вообще для молодых людей, сегодня созданы хорошие возможности заявить о себе, реализоваться в творчестве, в науке, в спорте. Замечательно, что они могут равняться на вас, на таких, как вы, и смело покорять новые вершины», — добавил глава государства. Говоря о необходимости поднятия престижа учительской профессии, Путин отметил, что принято решение проводить конкурсные состязания в новом формате с широким информационным освещением, чтобы лучшие представители профессии были на виду. Новые правила будут действовать со следующего года.

Бюрократическая нагрузка

Путин рассчитывает, что кабмин и Дума доведут до логического завершения снижение ненужной бюрократической нагрузки на учителей.

«Руководитель образовательного центра “Сириус” Елена Владимировна [Шмелева] говорила об этой бюрократической нагрузке, и мы договорились о том, что она (нагрузка) там, где не оправдана, должна быть сокращена», — сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года». Так он прокомментировал выступление учителя русского языка и литературы из Краснодара Полины Пятаковой.

«Надеюсь, что депутаты Госдумы и правительство не только обратят на это внимание, но и доведут эту работу до логического завершения, разгрузив учителя от несвойственной и ненужной функции заполнения бумажек там, где они совершенно не нужны», — добавил президент.

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