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15:44 (мск), источник: Коммерсантъ

«Союз» с киноэкипажем причалил к МКС в ручном режиме из-за отказа автоматики

Корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем состыковался с МКС. Ранее он перешел на ручное управление из-за сложностей при стыковке. На корабле находятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время причаливания корабля к МКС произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения «Курс». В результате Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручное управление и пристыковать корабль. Открытие люков и переход экипажа на борт намечены на 17:05 мск.

Корабль «Союз» с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд на борту вылетел по направлению к МКС 5 октября. Экипаж будет снимать на орбите эпизоды художественного фильма «Вызов». Полнометражный художественный фильм на МКС снимают впервые. Капитан полетел на орбиту без бортинженеров — это было сделано, чтобы освободить место для актрисы и режиссера. Кроме того, обычно космонавты добираются на МКС за двое суток, но съемочную группу доставили примерно за три часа по сверхкороткой схеме, которая применяется в третий раз в отечественной истории.

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