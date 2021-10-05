«Союз» с киноэкипажем причалил к МКС в ручном режиме из-за отказа автоматики

Во время причаливания корабля к МКС произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения «Курс». В результате Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручное управление и пристыковать корабль. Открытие люков и переход экипажа на борт намечены на 17:05 мск.
Корабль «Союз» с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд на борту вылетел по направлению к МКС 5 октября. Экипаж будет снимать на орбите эпизоды художественного фильма «Вызов». Полнометражный художественный фильм на МКС снимают впервые. Капитан полетел на орбиту без бортинженеров — это было сделано, чтобы освободить место для актрисы и режиссера. Кроме того, обычно космонавты добираются на МКС за двое суток, но съемочную группу доставили примерно за три часа по сверхкороткой схеме, которая применяется в третий раз в отечественной истории.