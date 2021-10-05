Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Фотоловушка сняла «смотрины» амурских тигров на Дальнем Востоке Обитающая здесь тигрица встретилась с кавалером
Фоторепортажи
8Взрыв газа в Ногинске
8Стрельба в университете в Перми
16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рейс из США в Сингапур выполнили ради единственного пассажира

Если бы он отменил свой полет, самолет все равно бы взлетел.

Бизнесмен Александр Сваневик сел на авиарейс из США в Сингапур и с удивлением обнаружил, что он единственный пассажир в самолете.

«Пилот начинает все объявления со слов: “Мистер Александр!”» — написал Сваневик в соцсетях.

Странный случай сразу же привлек внимание пользователей соцсетей, а мини-отчеты пассажира о его необычном полете стали вирусными.

Это «на 100% правдивая и на 120% сюрреалистичная ситуация», — описал Сваневик свой опыт. На борту самолета он не скучал и даже поделился с подписчиками видео о том, как это — быть единственным пассажиром гигантского самолета.

Пользователи Сети недоумевают, почему самолет совершил международный рейс всего с одним пассажиром на борту. В следующем сообщении Сваневик разъяснил ситуацию: экипаж заверил его, что полет состоялся бы в любом случае, даже если бы на борту не было ни одного пассажира.

В последние 2 года полеты без пассажиров стали обычным явлением, сообщает In The Know. В начале пандемии авиакомпании даже начали выполнять «призрачные полеты» — рейсы только для экипажа, призванные помочь компаниям поддерживать свое расписание.

В разгар пандемии авиакомпании стали выполнять и необычные туристические рейсы. Например, в 2020 году в Тайване запустили «прогулочный» рейс на самолете над городом, а в Австралии жителям страны предложили рейс «в никуда», и билеты на него раскупили мгновенно.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Кремль назвал причину высокой смертности от COVID-19 в России
У «Союза» с Пересильд на борту отказала система автостыковки
Аверины проиграли в упражнениях с лентой на турнире в Москве
Захарова советует США держать рядом топор для вскрытия серверной
Путин: новые технологии не смогут заменить личность учителя
«Крупнейший сбой за 13 лет». Как и почему упали мировые соцсети
Здоровье
Переболевший ковидом пожилой японец не может усидеть на месте Мужчине первому в мире поставили диагноз «синдром анального беспокойства».
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Авто
Сколько на самом деле водителей не пристегивается в авто? Авто Mail.ru выяснил, сколько водителей и пассажиров не пристегиваются в автомобиле
Кино
«Сердце выскакивает»: Боярская и другие поддерживают Пересильд Звезды обратились со словами восхищения и поддержки к актрисе, отправившейся в космос
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
5 причин, почему каршеринг выгоднее своего авто
Хорошо ли вы знаете фильмы СССР?
Главный "сюрприз" 2021 ждет нас уже весной
Самые свежие новости о состоянии Заворотнюк
Леди
37-летняя дочь Бориса Немцова выходит замуж Избранником Жанны Немцовой стал программист Павел Елизаров
Дом
Эффектная квартира с синими акцентами: смотрите фото
5 самых неудачных идей для интерьера спальни
Стало известно, как правильно сушить зонт в прихожей
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь