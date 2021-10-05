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16:37 (мск), источник: Смотрим

Голикова: этой осенью заболевших COVID-19 в три раза больше, чем прошлой

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в сентября 2021 года количество заразившихся коронавирусом выросло на 31%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник: РИА "Новости"

В среднем за неделю регистрировали по 96,9 новых случаев заражения на 100 тысяч населения. Причем рост заболеваемости наблюдается в 67 регионах России, сообщает телеканал «Россия 24».

«Подъем заболеваемости начался с высоких цифр: 20 тыс. ежесуточно и выше. При этом, на всех периодах подъема у нас среднесуточный показатель не превышал 30 тысяч. Сейчас мы близки к преодолению этого негативного рубежа», — добавила вице-премьер.

За минувшие сутки в России зафиксировано чуть больше 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 859 человек.

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