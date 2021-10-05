Голикова: этой осенью заболевших COVID-19 в три раза больше, чем прошлой

В среднем за неделю регистрировали по 96,9 новых случаев заражения на 100 тысяч населения. Причем рост заболеваемости наблюдается в 67 регионах России, сообщает телеканал «Россия 24».
«Подъем заболеваемости начался с высоких цифр: 20 тыс. ежесуточно и выше. При этом, на всех периодах подъема у нас среднесуточный показатель не превышал 30 тысяч. Сейчас мы близки к преодолению этого негативного рубежа», — добавила вице-премьер.
За минувшие сутки в России зафиксировано чуть больше 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 859 человек.