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5 октября, источник: Новости Mail.ru

Шестилетний мальчик в США обнаружил огромный зуб мастодонта

Он подарил находку музею.

6-летний Джулиан Ганьон обнаружил зуб мастодонта, когда гулял с родителями в заповеднике «Динозавр-Хилл» в штате Мичиган.

Редкой для этого региона находке 12 тысяч лет, сообщает WDIV-TV.

«Я просто почувствовал что-то ногой и схватил эту штуку. Она была похожа на зуб», — рассказал мальчик журналистам. Он показал находку родителям, назвав ее «зубом дракона».

Родители разрешили Джулиану принести зуб домой. Осмотрев находку и поискав информацию в Сети, они поняли, что это действительно окаменелость.

Семья связалась с Музеем палеонтологов Мичиганского университета, который идентифицировал находку как верхний правый коренной зуб молодого мастодонта.

В Мичигане жили и мамонты, и мастодонты, но их останки находят редко, потому что туши животных съедали падальщики задолго до того, как они превращались в окаменелости.

Семья Ганьонов подарила зуб музею, который решил отблагодарить мальчика, устроив ему персональную экскурсию по помещениям, закрытым для обычных посетителей.

«Это только подогрело его страсть к археологии и палеонтологии», — сказала Мэри Ганьон, мать мальчика.

«Это его первое подобное открытие, так что теперь Джулиана трудно уговорить не подбирать все подряд, что он находит во время прогулок на природе».

Мастодонты из отряда хоботных обитали в Ев­ра­зии, Аф­ри­ке и Северной Аме­ри­ке и до­жи­ли до на­ча­ла го­ло­цена (12 тысяч лет назад). От мамонтов и ныне живущих слонов они отличаются по ряду признаков, в том числе по строению зубов. У мастодонтов на жевательной поверхности коренных зубов находится ряд парных соскообразных бугров. Само название этих животных происходит от греческих слов «сосок» и «зуб». Мастодонты питались ветками деревьев и кустарников, а некоторые из видов этого семейства перешли на питание травой.

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