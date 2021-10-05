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18:02 (мск), источник: ТАСС

Регионы «ковид-фри» и экспресс-тесты в школах. Какие меры предложили на совещании у Путина

Ситуация с коронавирусом в России сейчас хуже, чем год назад: заболеваемость уже выше в три раза, а среди детей она возросла кратно. К тому же стране в ближайшие месяцы придется столкнуться с двумя новыми штаммами гриппа, иммунитета к которому у россиян нет.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента Владимира Путина рассказала о новом плане борьбы с эпидемией. Он предполагает, в частности, гранты регионам и муниципалитетам, ставшим «свободными от ковида», сокращение сроков получения результатов тестов на коронавирус и дальнейшие меры стимулирования вакцинации.

ТАСС собрал ключевые тезисы, прозвучавшие на встрече.

Новая волна

Число россиян под медицинским наблюдением из-за коронавируса или подозрением на него за одну неделю возросло на 15%, до 967 тыс., сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. В стационарах находятся 212 тыс. человек.

Как отметила Голикова, число заболевших сейчас в три раза выше, чем в аналогичный период в прошлом году. Кратно выросла заболеваемость среди детей, что связано в основном с распространением инфекции в семьях, несвоевременным обращением к врачу и самолечением.

Привившихся россиян до сих пор гораздо меньше, чем нужно: хотя бы одну дозу вакцины получили 47,4 млн человек, обе — 42,2 млн, а еще 1,9 млн получили прививку повторно или после болезни.

Чтобы достичь коллективного иммунитета, нужно первично привить 35,9 млн жителей страны, а еще 7,6 млн — вакцинировать заново, так как они привились или переболели больше полугода назад.

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Еще одна проблема — распространение гриппа и «традиционных» респираторных инфекций. Эпидемический порог по последним превышен уже в 62 из 85 регионов России, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

К тому же, заявила руководитель ведомства, россиянам в ближайшие месяцы придется столкнуться с двумя новыми штаммами гриппа. При этом в стране есть новая большая группа риска — те, кто недавно переболел ковидом.

План действий

Голикова предложила пакет мер, направленных на борьбу с эпидемией без таких крайних шагов, как локдаун. Ограничения при росте заболеваемости ковидом предлагается вводить в отдельных муниципалитетах с предоставлением федеральной поддержки малому и среднему бизнесу.

Регионы России смогут объявлять свою территорию «свободной от коронавируса» и получать гранты, которые будут направляться на решение проблем «по предложениям населения, проживающего на соответствующей территории».

Такой же статус смогут получать и отдельные муниципальные образования.

С середины октября ежедневно будут публиковаться данные о количестве привившихся по субъектам Федерации и «тепловая карта» заболеваемости в региональном разрезе.

Правительство рекомендует расширять практику применения QR-кодов: сделать их обязательными для посещения мероприятий (с одновременным увеличением максимальной посещаемости до 70% от вместимости помещения) и при необходимости распространять коды на различные сферы общественной жизни.

Сроки получения результатов ПЦР-теста на коронавирус предполагается сократить вдвое — с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию.

Вице-премьер также посоветовала проводить стимулирующие мероприятия для привившихся — такие, например, как розыгрыш денежных призов. Путин в ответ поручил проследить за тем, чтобы поощрение «выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации».

Московские инициативы

Мэр Москвы, которая часто становилась пионером при внедрении новых мер борьбы с эпидемией (и остается крупнейшим очагом последней), Сергей Собянин озвучил ряд инициатив, которые планируют опробовать власти столицы.

В частности, в городе могут внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в школах, а также масштабировать анонсированный ранее эксперимент по созданию пунктов экспресс-тестирования в торговых центрах и центрах госуслуг.

Еще одно направление работы — повышение уровня вакцинации среди пожилых людей — он в Москве ниже среднего, сообщил мэр. По словам Собянина, сейчас в столице привились около 5 млн человек — примерно столько же, сколько в середине сентября.

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