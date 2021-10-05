Регионы «ковид-фри» и экспресс-тесты в школах. Какие меры предложили на совещании у Путина

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента Владимира Путина рассказала о новом плане борьбы с эпидемией. Он предполагает, в частности, гранты регионам и муниципалитетам, ставшим «свободными от ковида», сокращение сроков получения результатов тестов на коронавирус и дальнейшие меры стимулирования вакцинации.
ТАСС собрал ключевые тезисы, прозвучавшие на встрече.
Число россиян под медицинским наблюдением из-за коронавируса или подозрением на него за одну неделю возросло на 15%, до 967 тыс., сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. В стационарах находятся 212 тыс. человек.
Как отметила Голикова, число заболевших сейчас в три раза выше, чем в аналогичный период в прошлом году. Кратно выросла заболеваемость среди детей, что связано в основном с распространением инфекции в семьях, несвоевременным обращением к врачу и самолечением.
Привившихся россиян до сих пор гораздо меньше, чем нужно: хотя бы одну дозу вакцины получили 47,4 млн человек, обе — 42,2 млн, а еще 1,9 млн получили прививку повторно или после болезни.
Чтобы достичь коллективного иммунитета, нужно первично привить 35,9 млн жителей страны, а еще 7,6 млн — вакцинировать заново, так как они привились или переболели больше полугода назад.
Еще одна проблема — распространение гриппа и «традиционных» респираторных инфекций. Эпидемический порог по последним превышен уже в 62 из 85 регионов России, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
К тому же, заявила руководитель ведомства, россиянам в ближайшие месяцы придется столкнуться с двумя новыми штаммами гриппа. При этом в стране есть новая большая группа риска — те, кто недавно переболел ковидом.
Голикова предложила пакет мер, направленных на борьбу с эпидемией без таких крайних шагов, как локдаун. Ограничения при росте заболеваемости ковидом предлагается вводить в отдельных муниципалитетах с предоставлением федеральной поддержки малому и среднему бизнесу.
Регионы России смогут объявлять свою территорию «свободной от коронавируса» и получать гранты, которые будут направляться на решение проблем «по предложениям населения, проживающего на соответствующей территории».
Такой же статус смогут получать и отдельные муниципальные образования.
С середины октября ежедневно будут публиковаться данные о количестве привившихся по субъектам Федерации и «тепловая карта» заболеваемости в региональном разрезе.
Правительство рекомендует расширять практику применения QR-кодов: сделать их обязательными для посещения мероприятий (с одновременным увеличением максимальной посещаемости до 70% от вместимости помещения) и при необходимости распространять коды на различные сферы общественной жизни.
Сроки получения результатов ПЦР-теста на коронавирус предполагается сократить вдвое — с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию.
Вице-премьер также посоветовала проводить стимулирующие мероприятия для привившихся — такие, например, как розыгрыш денежных призов. Путин в ответ поручил проследить за тем, чтобы поощрение «выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации».
Мэр Москвы, которая часто становилась пионером при внедрении новых мер борьбы с эпидемией (и остается крупнейшим очагом последней), Сергей Собянин озвучил ряд инициатив, которые планируют опробовать власти столицы.
В частности, в городе могут внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в школах, а также масштабировать анонсированный ранее эксперимент по созданию пунктов экспресс-тестирования в торговых центрах и центрах госуслуг.
Еще одно направление работы — повышение уровня вакцинации среди пожилых людей — он в Москве ниже среднего, сообщил мэр. По словам Собянина, сейчас в столице привились около 5 млн человек — примерно столько же, сколько в середине сентября.