17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Велоконструктор из России попал в Книгу рекордов Гиннесса
Он ждал подтверждение своего рекорда почти два года.
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Велоконструктор из Краснодара по имени Сергей Дашевский официально стал мировым рекордсменом. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса, как создатель самого маленького действующего велосипеда в мире.
Миниатюрный транспорт в длину достигает лишь 8,4 сантиметра и 8 сантиметров в высоту, и спокойно помещается на ладони, но при этом он не игрушечный, а вполне реальный велосипед, на котором даже можно передвигаться. Правда, это под силу только его создателю.
Сообщается, что самый маленький велосипед в мире Дашевский создал еще в 2019 году, а затем подал заявку на подтверждение рекорда в Лондон, в представительство Книги рекордов Гиннеса. Но из-за пандемии коронавируса рассмотрение заявки сильно затянулось. И лишь в начале октября 2021 года российскому изобретателю официально подтвердили мировой рекорд. Сейчас он ждет из Лондона официальное письмо с заветным сертификатом.
В 2019 году его самый маленький велосипед, на котором можно передвигаться, попал в Книгу рекордов России.
Сергей Дашевский давно прославился своими изобретениями.
На сегодняшний день у него уже есть довольно обширная коллекция его изобретений. Помимо рекордного 8-сантиметрового велосипеда, у него также есть предыдущие модели длиной в 11 и 9,5 сантиметров.
Кроме того, что Дашевский любит собирать велосипеды, он еще и любит на них кататься. Он является многократным чемпионом мира по гонкам на веломобилях и проехал более 200 тысяч километров по разным странам.
Например, в 1989 году он участвовал в гонке в Литве на велосипеде, который создал сам. Всего на счету Дашевского более десятка подобных марафонов в Европе и Америке.
Примечательно, что однажды он проехал через всю Канаду вместе с немецким путешественником Хайнцом Штуке.
Екатерина Гура