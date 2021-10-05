18:51 (мск), источник: Life.ru
Киноэкипаж в составе Пересильд и Шипенко перешёл на борт МКС
На станции им предстоит провести не менее 12 суток, в течение которых будут проходить съёмки фильма «Вызов».
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Актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, прибывшие на корабле «Союз МС-19», перешли на Международную космическую станцию (МКС).
«После открытия люков между пилотируемым кораблем “Союз МС-19” и станцией начал работу экипаж из 10 человек в составе космонавтов “Роскосмоса” Олега Новицкого, Петра Дуброва, Антона Шкаплерова, участников космического полёта в рамках научно-просветительского проекта “Вызов” — кинорежиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, астронавта NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде», — отмечается в сообщении пресс-службы «Роскосмоса».
Отметим, что на МКС Пересильд и Шипенко ориентировочно будут работать не менее 12 суток, а вернутся на Землю на «Союзе МС-18» с космонавтом Новицким, который с весны находится на станции.
Напомним, ракета с кораблём «Союз МС-19» стартовала сегодня, 5 октября, в 11:55 мск с космодрома Байконур. А уже в 15:22 мск была успешно завершена стыковка с МКС. Однако её пришлось провести в ручном режиме. По словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе стыковки «Курс» на станции.