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00:50 (мск), источник: Известия

Метеорологи ООН предрекли человечеству водный кризис

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) Организации Объединенных Наций предрекла человечеству водный кризис. Об этом свидетельствуют данные доклада, опубликованного на сайте ВМО во вторник, 5 октября.

Источник: Reuters

По утверждению специалистов, глобальное потепление и неэффективное распределение водных ресурсов в мире вкупе с нехваткой систем предупреждения о чрезвычайных ситуациях могут привести к тому, что наводнения и засухи станут намного более опасными для людей.

В материале говорится, что помимо ВМО в исследовании приняли участие 20 международных организаций и исследовательских центров, которые пришли к выводу, что через пару десятилетий питьевой воды перестанет хватать большему числу людей на планете — к 2050 году их количество может составить более 5 млрд человек.

При этом отмечается, что в 2018 году трудности с доступом к воде испытывали 3,6 млрд человек.

По мнению экспертов, мир пострадает не только от засухи. Так, в некоторых районах продолжит увеличиваться концентрация осадков. В частности, генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас констатировал, что ливни в Азии в прошлом году привели к наводнениям в Японии, Китае, Индонезии, Непале, Пакистане и Индии — сотни людей погибли, а миллионам пришлось покинуть разрушенные населенные пункты. В текущем году, напомнил Таалас, стихийные бедствия также повлекли гибель сотен европейцев и нанесли серьезный ущерб инфраструктуре.

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Согласно подсчетам метеорологов, за всё время от наводнений погибли более 300 тыс. человек, в то время как жизни свыше 700 тыс. унесли засуха и вызванная ею нехватка пищи. Ученые выразили уверенность, что сократить число катастроф и их жертв возможно, если в срочном порядке направить больше средств на управление мировыми водными ресурсами. Речь идет о том, что экономически развитые страны должны помочь развивающимся создать надежные системы предупреждения о катастрофах: в странах Азии — о наводнениях, а в африканских странах — о засухах.

«На данный момент 107 государств испытывают проблемы с водной безопасностью и не смогут их решить к 2030 году. Около 60% национальных метеорологических и гидрологических служб не имеют необходимого потенциала для успешного преодоления климатического кризиса», — говорится в докладе исследователей, которые также указали, что хуже всего на сегодняшний день дела обстоят в Центральной Азии, Африке и островных государствах.

Ранее, 24 сентября, ученые описали возможный сценарий гибели человечества на Земле. По их данным, Земля может стать непригодной для жизни людей через 500 лет. Исследователи выделили три возможных варианта развития событий на планете, худший из которых — недостаток плодородных земель и невозможность дальнейшего проживания на Земле.

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