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04:10 (мск), источник: Коммерсантъ

В России началась проверка систем оповещения населения

В России стартовала комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения.

Сирены уже включались на Камчатке и в Магаданской области (в 1:40 и 2:40 мск). Проверки во всех регионах страны, в том числе в Москве, проводятся в 10:40 по местному времени.

В рамках проверки в городах запускают электросирены и громкоговорители с сигналом «Внимание всем!». Аналогичная информация поступает в теле- и радиоэфиры.

В столичном комплексе городского хозяйства поясняли ранее, что проверка нужна для отработки своевременного информирования граждан в случае ЧС, и попросили сохранять спокойствие. В Москве в случае ЧС для оповещения населения могут быть использованы радиоточки, теле- и радиоканалы, инфраструктура операторов связи и комплексы ОКСИОН (общероссийская система оповещения в местах массового пребывания людей).

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