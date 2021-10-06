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11:36 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 25 133 новых случая COVID-19

За минувшие 24 часа в России зарегистрировано 25 тысяч новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Об этом в среду, 6 октября, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

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Источник: AP 2021

Так, наибольшее число случаев зафиксировано в Москве (3589), Санкт-Петербурге (2187). От последствий инфекции за последние сутки погибло 929 пациентов. Число вылечившихся составило 19 841 человек.

Всего на текущий момент в России выявлено 7 662 560 случаев COVID-19. Зарегистрировано 212 625 случаев смерти от последствий коронавируса, выздоровели 6 778 900 человек.

Днем ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы распространения коронавируса в России приближаются к «негативному рубежу» в 30 тыс. новых случаев в сутки. По ее словам, темпы прироста новых случаев выросли более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены статистикой по коронавирусу в России. По его словам, одной из причин плохих показателей является недостаточный уровень вакцинации населения.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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