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12:00 (мск), источник: Фонтанка

«Солдатские матери Петербурга» приостановили помощь военнослужащим из-за списка ФСБ

Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» объявила о приостановке своей работы по помощи военнослужащим. Причиной такого решения стало принятие ФСБ перечня сведений, за сбор и распространение которых может наступить уголовная ответственность.

Источник: Reuters

Часть пунктов в указанном списке напрямую касается деятельности организации. Об этом гласит запись, опубликованная в официальном сообществе объединения накануне, 5 октября.

«Гласность правдивой информации о нарушениях прав человека является важнейшим инструментом для их защиты. Однако новое законодательство фактически нивелирует возможности в работе правозащитников, юристов и журналистов: мы даже не cможем писать о поданных заявлениях о преступлениях, а также об обстановке в конкретных подразделениях. Очевидно, что это скажется и на уровне защищенности военнослужащих по призыву», — говорится в заявлении.

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В записи также отмечается, что ситуация в вооруженных силах России не улучшается, а системные проблемы остаются не решенными. В 2021 году впервые за семь лет выросло число проявлений неуставных отношений в российской армии, однако «вместо того, чтобы решать сложившиеся проблемы теми путями, которыми это принято делать в открытых обществах (с привлечением общества, независимых экспертов и правозащитников), власти создают инструменты, с помощью которых о происходящем можно будет просто умалчивать».

В начале октября стало известно, что ФСБ РФ утвердила перечень информации в области военной и военно-технической деятельности, за сбор которой физическое лицо могут признать «иностранным агентом».

В списке находятся 60 пунктов, каждый из которых касается сведений, не содержащих государственную тайну. Среди них — сбор сведений об «оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки», «о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках», «о закупках товаров, работ, услуг для нужд вооруженных сил, в том числе единственных поставщиках», «о ходе и результатах расследований, которые производятся следователями ФСБ и СК».

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