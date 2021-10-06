Нобелевскую премию по химии дали за создание инструмента по синтезированию молекул

Во вторник Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике. Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи разделили награду за прорывные открытия в понимании сложных физических систем и моделирование климата Земли.
В отличие от премии по физике, которой за всю историю награждений удостаивались всего две женщины (и вчерашние трое победителей тоже все мужчины), химия оказалась «более открытой наукой».
В прошлом году Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна получили Нобелевскую премию по химии за открытие одного из самых острых инструментов генной технологии: «генетических ножниц» CRISPR/Cas9. А Мария Склодовская-Кюри и вовсе получила сразу двух Нобелей.