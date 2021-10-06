Матвиенко исключила введение локдауна на федеральном уровне

«Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе», — заявила она журналистам.
Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что в России не будет всеобщей обязательной вакцинации. По ее мнению, добиться снижения уровня заболеваемости можно только через добровольное решение населения привиться, пишет «Газета.ру».
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна является нежелательным сценарием для каждого региона. По его словам, у властей уже есть проверенная методика, и в приоритете точечные меры. Песков также отметил, что регионы принимают решения в зависимости от ситуации на местах.
В России за минувшие сутки зафиксировали 25 133 новых случая коронавируса. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (3589) и Санкт-Петербурге (2187).
Ранее, 5 октября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы распространения коронавируса в России приближаются к «негативному рубежу» в 30 тыс. новых случаев в сутки. Она отметила, что темпы прироста новых случаев выросли более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.