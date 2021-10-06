Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые рассказали, какую погоду увидят дети в будущем Частота природных катаклизмов существенно возрастет
Фоторепортажи
8Стрельба в университете в Перми
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Норвегии нашли лыжи с креплением возрастом 1300 лет

Это одна из немногих подобных находок в мире.

Во время загрузки произошла ошибка.

Исследователи в Норвегии обнаружили хорошо сохранившуюся пару лыж с креплением, возраст которых составляет 1300 лет.

Находка была сделана на горе Дигерварден в национальном норвежском парке Райнхейен в рамках программы Secrets of the Ice, сообщает официальный сайт этого проекта.

Первую лыжу исследователи нашли еще в 2014 году по мере отступления ледника. Они не теряли надежды найти и вторую, постоянно возвращаясь на место. Наконец в конце сентября 2021 года показалась и вторая лыжа. Она лежала всего в пяти метрах от первой, но застряла во льду. Ее пришлось вырезать специальными инструментами.

Вторая лыжа из пары имеет длину около 187 см и ширину 17 см, первая лыжа немного меньше, так как сохранилась хуже. На одной из лыж сохранился кожаный ремешок и крепления из березового лыка. Обе лыжи имеют отверстие в носке.

Доисторические лыжи с сохранившимися креплениями встречаются крайне редко, говорят исследователи. На момент находки первой лыжи в 2014 году это был второй такой случай в мире.

Загадку, кто и при каких обстоятельствах потерял лыжи в горах 1300 лет назад, ученым еще предстоит разгадать. В эпоху до викингов этот район был местом охоты на оленей, здесь же пролегала тропа древних путешественников. Возможно, лыжи были потеряны во время несчастного случая или схода лавины.

Ранее на рижском пляже волны размыли старинный парусник. По словам специалистов, ему не менее 150 лет и он находится в хорошем состоянии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного об археологии

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин: энергетический рынок не терпит суеты и шараханья
Абрамович приехал в Великобританию впервые после проблем с визой
Экс-замминистра Минпросвещения Марина Ракова задержана
Продукты рекордно подорожали впервые за 40 лет
Названы самые популярные жалобы в сфере ЖКХ
В Кремле выразили сожаление в связи с закрытием «КП в Беларуси»
Здоровье
Противоковидные таблетки сокращают риск госпитализации вдвое Медицинские эксперты назвали результаты испытаний нового лекарства «прорывными».
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Горячие темы на Авто
Тема воскресная (экономическая). 404
Фейсяблюх сдох. Вацап надеются завтра поднять.Телега на грани. Гугля подыхает. 246
Курорты на берегу океана. 240
Пытки людей . 177
Кино
Муцениеце пожелала полететь в космос и получить «Оскар» Актриса рассказала, что решила мечтать масштабно
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Бесперспективная работа 142
Получить права на всякий случай. Есть ли в этом смысл? 133
Чем конкретно вредны сладости? 115
Запустила ребенка? 88
Леди
Девушка сбросила 32 кг и назвала семь правил похудения Американка весила 114 килограммов
Дом
7 крутых идей для маленькой кухни в хрущевке
Меньше, да лучше: интерьер московской квартиры
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
Как выглядит загородный дом 72-летнего Юрия Николаева
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь