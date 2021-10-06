15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Норвегии нашли лыжи с креплением возрастом 1300 лет
Это одна из немногих подобных находок в мире.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Исследователи в Норвегии обнаружили хорошо сохранившуюся пару лыж с креплением, возраст которых составляет 1300 лет.
Находка была сделана на горе Дигерварден в национальном норвежском парке Райнхейен в рамках программы Secrets of the Ice, сообщает официальный сайт этого проекта.
Первую лыжу исследователи нашли еще в 2014 году по мере отступления ледника. Они не теряли надежды найти и вторую, постоянно возвращаясь на место. Наконец в конце сентября 2021 года показалась и вторая лыжа. Она лежала всего в пяти метрах от первой, но застряла во льду. Ее пришлось вырезать специальными инструментами.
Вторая лыжа из пары имеет длину около 187 см и ширину 17 см, первая лыжа немного меньше, так как сохранилась хуже. На одной из лыж сохранился кожаный ремешок и крепления из березового лыка. Обе лыжи имеют отверстие в носке.
Доисторические лыжи с сохранившимися креплениями встречаются крайне редко, говорят исследователи. На момент находки первой лыжи в 2014 году это был второй такой случай в мире.
Загадку, кто и при каких обстоятельствах потерял лыжи в горах 1300 лет назад, ученым еще предстоит разгадать. В эпоху до викингов этот район был местом охоты на оленей, здесь же пролегала тропа древних путешественников. Возможно, лыжи были потеряны во время несчастного случая или схода лавины.
Ранее на рижском пляже волны размыли старинный парусник. По словам специалистов, ему не менее 150 лет и он находится в хорошем состоянии.
Анна Лысенко
Еще больше интересного об археологии