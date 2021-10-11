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09:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сезонная распродажа на Aliexpress: незаменимые товары с огромными скидками

На АлиЭкспресс с 11 по 13 октября проходит грандиозная сезонная распродажа, разогрев которой уже стартовал. Приобретайте необходимые и незаменимые в быту товары по максимально привлекательным ценам — скидки доходят до 70%. Чтобы вам было проще ориентироваться во всем многообразии вещей, собрали для вас товары по самым выгодным ценам.

Обратите внимание на быструю доставку и не забывайте собирать промокоды и специальные купоны, которые помогут сделать покупку максимально удачной.

Набор роскошных приборов из нержавеющей стали

Набор столовых приборов для 6 персон станет нужной и полезной вещью на каждой кухне. С ним вы можете не беспокоиться за грандиозный прием гостей. Выбирайте данный набор и в качестве подарка дорогому вам человеку. Более 20 оттенков посуды на ваш выбор! Товар соответствует стандартам качества и безопасности. Вилки, ножи и ложки этого набора удобны и приятны на ощупь. Оригинальный дизайн подчеркнет вашу творческую и стильную натуру. Этот набор прослужит вам не один десяток лет. Заказывайте с большой скидкой на сайте.

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  • Обалденный набор! Выглядит достойно. Боялась, что будет дешево смотреться, но ничего подобного. Кроме того, мне достался бонус в виде десертных вилок, вдвойне приятно. Есть косяки в виде потертостей, но они не так уж и заметны. До Тамбова дошли за 6 дней. Однозначно рекомендую!
Набор роскошных приборов из нержавеющей стали
Крутой Macbook Air

Ноутбук Apple Macbook Air с диагональю 13 дюймов - это настоящих хит продаж на Алиэкспресс. Объем оперативной памяти - 8 ГБ, встроенной - 256 ГБ. Стильный ультратонкий металлический корпус, камера FaceTime 720p и мощный процессор Apple M1 гарантируют качество и максимальное удовольствие от покупки, а быстрая доставка из России и приятные скидки станут отличным бонусом при заказе. 

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  • Заказ пришел за три дня, на день раньше ожидаемой доставки. Уже заказывала iPhone X 2 года назад на TMALL, поэтому была уверена в оригинальности продукции. Макбук пришел в оригинальной упаковке, упакованной в другую картонную коробку и почтовый пакет. Упаковка была целая, без вмятин, все отлично! Серийный номер пробивается на сайте для получения гарантии. Ноутбук отлично работает. Это новая версия ноутбука с пассивным охлаждением, поэтому отверстия для кулера отсутствуют. Устройство абсолютно не греется! Экран яркий, красивый! Ноутбук приятно держать в руках. Как и вся продукция Apple, все выполнено максимально качественно, без дефектов! ⠀
Крутой Macbook Air
Перезаряжаемый аккумулятор

Один из лучших литий-ионных аккумуляторов, что вам попадались. При замерах покажут стабильный результат. Батарейка Liitokala весом менее 300 г. Европейский сертификат соответствия. Аксессуары поставляются с гарантией. Заказывайте на сайте за полцены!

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  • Продавец - молодец, с прошлого года у меня не было такой быстрой доставки до Астаны, меньше чем за месяц. Большое спасибо продавцу. Заказывал 100 штук. Уровень заряда, емкость, вес батарейки соответствуют описанию.
Перезаряжаемый аккумулятор
Умный чайник-светильник REDMOND

Управляйте умным чайником с любого расстояния! Просто установите мобильное приложение Ready for Sky, и все возможности умного чайника будут доступны вам со смартфона. Вы сможете установить температуру и включить нагрев воды в один клик. По пути с работы включите SkyKettle G214S через приложение, и, вернувшись домой, вы сможете устроить чаепитие, не потратив времени на ожидание. С SkyKettle G214S вы можете нагреть воду без кипячения до 40, 55, 70 или 85°C, используя панель управления прибора. А с помощью мобильного приложения вы легко установите любую температуру нагрева с точностью до 1°C. Вам не придется каждый раз кипятить воду и ждать, когда она остынет до нужной температуры, чтобы приготовить детское питание для малыша, смешать протеиновый коктейль или заварить любимый сорт чая. Доставка из России по ускоренной доставке за полцены на сайте.

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  • Чайник супер, с применением соединился без проблем. Можно подогреть до любой температуры, например, для малыша сделать еду, чтобы не перегреть. Есть всякие игры с цветами на внимание, память. Есть режим дискотеки.
Умный чайник-светильник REDMOND
Портативный органайзер для мелочей

Сумка для хранения разных мелочей - от проводов до косметики - отлично поможет в дорожных сборах или в ежедневном использовании дома. Сшит из крепкого материала, довольно вместительный предмет. Сумка-органайзер станет отличным решением в поддержании порядка ваших вещей. Выбирайте из трех цветовых решений, представленных на сайте. На товар действует хорошая скидка.

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В отзывах пишут:
  • Хорошо сшита. Яркий сочный цвет. Брала для ободков для волос. Угадала с размером. Вошли все украшения дочери. Можно использовать и по назначению. Рекомендую. Спасибо продавцу.
Портативный органайзер для мелочей
Мультифункциональная овощерезка

Если вы любите готовить, то она вам точно понравится. Удобная в использовании овощерезка с набором острейших стальных лезвий моментально, просто и, что немаловажно для любой хозяйки, красиво нарежет овощи и фрукты. Так же на ней можно натереть сыр или приготовить фруктовое пюре, что пригодится мамам с маленькими детьми. Благодаря экспресс-доставке этот товар придет к вам в течении нескольких дней.

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В отзывах пишут:
  • Потрясающая вещь. У каждой хозяйки на кухне просто обязана быть Овощерезка. Время нарезки продуктов сокращается в разы. Продукты после нарезки ровненькие и красивенькие кубики, нарезать можно всё, в том числе и лук репчатый. Советую всем, берите и не сомневайтесь. Качество отличное, ножи очень острые - обращайтесь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, можно порезать пальцы даже при мойке Овощерезки. Всё точно как в описании и на картинках. Продавец отвечает на вопросы. Рекомендую к покупке данный товар.
Мультифункциональная овощерезка
Машинка для стрижки волос

Удобная конструкция корпуса товара. Лезвия из нержавеющей стали обеспечат долгий срок службы данной машинки. Длину срезаемых волос можете отрегулировать с помощью четырех съемных гребней: 3, 6, 9, 12 мм. Защитная крышка для режущих лезвий. В набор входит расческа, ножницы, масленка для смазки лезвий, а также щеточка для чистки. Есть петелька для подвешивания. Электропитание от сети 220В ~ 50Гц. Корпус из высококачественного пластика. Номинальная потребляемая мощность 10 Вт. Заказывайте из России с функцией ускоренной доставки на сайте.

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В отзывах пишут:
  • Доставка 5 дней. Описание точное, продавца и магазин рекомендую.
Машинка для стрижки волос
Крутой смарт-ТВ Samsung

Бренд Samsung уже сам по себе является гарантией качества, а потому безрамочный телевизор Samsung с диагональю 50 дюймов, функцией Smart TV и качеством изображения 4К,  точно станет удачной покупкой. Особенно благодаря отличной скидке и быстрой доставкой из России. К плюсам телевизора также можно отнести умную систему скрытых проводов, которая позволяет спрятать соединительные кабели в подставку и не портить дизайн вашего интерьера.

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В отзывах пишут:
  • Заказ пришел просто мгновенно, при условии, что отправили через день. Телевизор в обычной коробке. Без повреждений. Все работает из коробки. Не стал ничего даже настраивать только переключил изображение на кино. Битых пикселей нет. Засветов нет. Цвета естественные, нет такого, как в магазинах глаза выедает. Звук устраивает полностью. Полностью рекомендую.
Крутой смарт-ТВ Samsung
Стильный вельветовый рюкзак

Мягкий вельветовый рюкзак хорошего качества будет полезным и красивым аксессуаром. Вместительный, легкий, очень приятный на ощупь. Этот рюкзак подарит положительные впечатления в любых ситуациях и погодных условиях на протяжении длительного времени. Минималистичный стиль придаст вашему образу цельность и красоту. Заказывайте на сайте с функцией ускоренной доставки по хорошей скидке.

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В отзывах пишут:
  • Рюкзак хорошего качества, плотный. Вместились самые высокие учебники. Цвет порадовал, как на картинке у продавца.
Стильный вельветовый рюкзак
Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 10S

Новейший смартфон Xiaomi Redmi Note 10S с 64-мегапиксельной четырехъядерной камерой станет отличный приобретением для любителей фотографировать и не менее сильно порадует тех, кто мечтал о крутом и быстром смартфоне за вменяемые деньги. Не упустите свой шанс: только два дня в рамках флеш-распродажи 28 и 29 апреля новинка от Xiaomi будет продаваться со скидками до 30%!

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  • Отличный телефон - качество сборки, материалов и характеристики все на высоком уровне. NFC есть!!! Поэтому оптимальный выбор. Быстрая отправка и доставка. По промоакции 28-29 апреля на Алиэкспресс за такую цену - вообще топ!
Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 10S
Быстрый USB-кабель

Элегантный и практичный кабель предназначен для зарядки iPhone 5/6/7/8/X/11/12, iPad и скоростной передачи данных через USB. Кабель универсален для мобильных устройств Apple. Кабель обеспечивает высокую скорость передачи данных до 480 Мбит/с для мгновенной загрузки музыки, фотографий и видео на iPhone, а также скоростную зарядку телефона, используйте адаптер питания на 2,4А. Шнуры очень гибкие. На данный товар действует функция ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • Отличный кабель, качество на уровне. Заряжает телефон отлично! Быстрая доставка в магазин "Пятерочка", меньше двух недель. Рекомендую продавца и этот товар. Взял сразу несколько размеров кабелей: для машины, для павер банка и компьютера. Все работает отлично.
Быстрый USB-кабель
Наушники Apple AirPods Pro

В новой версии популярнейших наушников от Apple помимо обновленного дизайна появилось активное шумоподавление, нивелирующее внешний шум и сменные силиконовые вкладыши нескольких размеров, а звучание теперь оптимизируется под конкретного пользователя: встроенный процессор анализирует форму уха и прилегание к нему вкладышей и в зависимости от этого подстраивает частоты. И последнее: на ножке наушников появилась специальная зона, которая распознает силу нажатия и позволяет таким образом управлять разными вещами — например, активировать режим слышимости окружающего мира и переключать музыкальные треки. 

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  • Очень сильно переживал что придёт, начитавшись противоречивых отзывов. Распаковку снимал на видео, а то бывали уже случаи … Доставка до постамата заняла 10 дней, в срок, что очень важно для меня. Сверил серийник на коробке и зарядном чехле-совпадают. На каждом наушнике свой серийник. Пробил по сайту эпл, всё в порядке, добавил дату покупки. Надпись на кабеле присутствует. Телефон всё прекрасно распознаёт, все функции работают. Все какие знал проверки - наушники прошли. К покупке рекомендую! 
Наушники Apple AirPods Pro
Жесткий диск Seagate Original

Портативный жесткий диск Seagate 2 Тб. Seagate — идеальное портативное устройство для удобного хранения файлов: он легко умещается в любую сумку для ноутбуков и позволяет хранить большие объемы данных. Легко подключается к компьютеру Mac или ПК на базе ОС Windows через порт USB 3.0, так что вы сразу же сможете воспользоваться удобными инструментами для зеркалирования папок и резервного копирования с возможностью пользовательской настройки.

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  • Все было ок, забрал через день после заказа. Небольшая скидка в 200₽ в качестве бонуса не помешала. Диск как диск, полно отзывов в интернетах. У большинства живет, у некоторых быстро помирает.
Жесткий диск Seagate Original
Удобные мужские кроссовки

Эти мужские «дышащие» кроссовки  — подходящая обувь для летнего и весеннего периода. За счет своей расцветки пара очень практична. Эластичная подошва из ПВХ не сковывает движения при ходьбе, а «дышащие» стельки предотвращают потливость ног. Высота подошвы может доходить до трех сантиметров. Заказывайте на странице товара, ведь дешевле вы вряд ли найдете!

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  • Кроссовки просто бомба, полностью выглядят как на фото. Удобные и легкие. Просто бомба, очень советую к покупке. Долго были в обработке, но потом очень быстро приехали (примерно недели 2-3) до Татарстана.
Удобные мужские кроссовки
Терапевтический массажер для спины

Терапевтический массажер можно использовать для шейного и поясничного отделов позвоночника и ног. Оснащен 88 массажными точками, соответствующими акупунктурным точкам тела. Изготовлен из высококачественного АБС-пластика, экологически чистый, прочный, устойчивый к давлению. Компактный и портативный дизайн позволит легко носить тренажер с собой. Есть мягкая губчатая прокладка, которая обеспечит лучшую защиту для талии. Заказывайте на сайте по ускоренной доставке.

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  • У меня грыжи, начал пользоваться этим тренажером вне обострения. В начале больно, но эффект после, на удивление, действительно есть. Уменьшается симптоматика. Делаю пока только неделю, посмотрим, что будет на длинной дистанции.
Терапевтический массажер для спины
Кофемашина DeLonghi

Кофемашина - недешевое приобретение, но если вы не можете жить без идеальной чашки эспрессо или капучино каждое утро, есть смысл позволить себе такую покупку. Кофе в кафе обходится намного дороже домашнего, к тому же, качество зерен и взбитого молока там радует не всегда. Кофемашина DeLonghi хороша тем, что имеет итальянский дизайн и сборку, 13 степеней помола, возможность настроить приготовление напитка под себя и мощный капучинатор с большим баком. Кофе можно использовать как молотый, так и в зернах, а вкус кофе улучшается благодаря предварительному смачиванию. Машина готовит две чашки эспрессо одновременно и взбивает идеальную пену для латте. На товар действует купон и промокод, которые экономят вам больше 7,5 тысяч рублей. Машину доставляют из России за несколько дней.

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В отзывах пишут:
  • Отличная кофемашина с очень большой скидкой! Капучино готовит обалденный. Настройка простая, есть русский язык. Все узлы очень легко снимаются и промываются. Отправка и доставка очень быстрые - за 4 дня курьером. Рекомендую и товар и продавца!
Кофемашина DeLonghi
Рождественский адвент-календарь

Рождественский календарь с антистрессовыми игрушками порадует ваших детей. Календарь представляет собой яркую картонную коробку с 24 окошечками, под каждым будет спрятана милая пластиковая игрушка. Каждый день, начиная с 1 декабря, ищите новую игрушку и наслаждайтесь праздничным настроением. Такой календарь станет прекрасным и оригинальным подарком на Новый год и Рождество. А ожидание Нового года с ним станет еще приятнее и веселее!

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В отзывах пишут:
  • Не могу дождаться, чтобы дать их моим дочкам!
Рождественский адвент-календарь
Удобное компьютерное кресло

Удобное и практичное кресло для работы за компьютером по отличной цене. Благодаря своему дизайну впишется в любое помещение. Собирается быстро и просто, все необходимое поставляется в комплекте. Доставка из России, так что долго ждать не придется.

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В отзывах пишут:
  • За свою цену стул неплохой. Собирается легко, внутри была приложена инструкция. Продавец общительный и вежливый, консультировал по отправке товара и срокам доставки. Из минусов: была нарушена целостность упаковки товара, но на качестве кресла это никак не сказалось, поэтому ставлю пять звёзд.
Удобное компьютерное кресло
Уютный флисовый костюм

Женский флисовый костюм из двух предметов: толстовка и штаны, идеально подойдет для прогулок на природе или для занятий спортом на свежем воздухе. Спортивный костюм силуэта оверсайз займет особое место в вашем гардеробе. Лаконичный и эффектный — то, что никогда не выйдет из топов сезона. Костюм выполнен из мягкого, словно кашемир, и приятного на ощупь материала, который подарит вам тепло и комфорт даже в самый холодный день. Одежда отличного качества. Заказывайте на сайте за полцены!

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В отзывах пишут:
  • Я хотела что-то милое и удобное для путешествий. Беспокоилась, что костюм будет тонким, но он оказался идеальным и достаточно плотным, так что я была в восторге.
Уютный флисовый костюм
Стильные тапочки на толстой подошве

Уютные домашние тапочки в спортивном стиле  — отличный подарок всем, кто интересуется футболом и любит смотреть его в домашнем тепле и уюте.

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  • Мягкие удобные тапки. Подобрали размер по таблице от продавца, всё подошло! 
Стильные тапочки на толстой подошве
Круглый гамак

Круглый гамак можно подвесить в саду, на крыльце или в квартире. Он создает уют одним своим красивым видом, а уж расслабиться в таких "качелях" с тарелкой черешен или куском арбуза - одно удовольствие. Кстати, на этот товар действует не только ускоренная, но и экспресс-доставка.

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  • Заказ был сделан 30 марта. 6 апреля позвонили, договорились о доставке. 7 апреля товар получен. Привез курьер в указанное время. Качельки супер! Такие, как нам и нужны! Качество хорошее, все ровненько. Очень рады хорошему товару! Спасибо продавцу за быструю доставку!!! 
  • Очень быстрая доставка. Упаковано хорошо. Сама качель красивая, нити качественно натянуты. Спасибо продавцу!
Круглый гамак
Качественная японская сковорода

Японская глубокая сковорода с термометром и крышкой станет незаменимым помощником на кухне! Прибор из нержавеющей стали отвечает за высококлассное приготовление кулинарных шедевров. Открывающаяся крышка с фритюрницей, удобный сливной носик и термометр — залог отличного званого ужина! Простая в эксплуатации, безопасная и надежная сковорода, которая подарит вам не один год вкусных обедов, должна быть в каждом доме. Наслаждайтесь ужинами в кругу семьи, а за качество приготовления блюд с этим прибором можете не беспокоиться. На данный товар действует скидка до 50%.

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  • Очень классная вещь, спасибо большое. Доставка 9 дней в 5post. Все соответствует описанию. Рекомендую 1000 раз. Загнутый бортик препятствуют разбрызгиванию масла. Термометр помогает следить за температурой. В общем, супер.
Качественная японская сковорода
Крутые брюки карго

Удобные штаны с дополнительными карманами являются тем предметом одежды, который будет уместен в любой ситуации. Эта удобная модель входит в топ одежды и обуви на Алиэкспресс, а сейчас ее можно приобрести со скидкой в 50%. Кстати, карго отлично подходят как мужчинам, так и женщинам, главное - внимательно изучить размерную сетку и правильно подобрать размер.

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  • Полностью соответствует описанию, размерам, количеству, цвету, качеству. Отправлено и доставлено оперативно. Прибыл заказ в целости и сохранности, отслеживался на всем протяжении пути. Брюки удобны и приятны в носке, не мнутся, не тянутся. Задний карман застрочен наглухо в одну строчку, которую при необходимости можно легко распустить. Ко всем семи карманам претензий нет: сшиты аккуратно и качественно. Брюками очень доволен - хорошее соответствие качества и цены. Продавца рекомендую.
Крутые брюки карго
Универсальная телеприставка

Сделать из обычного телевизора смарт или наслаждаться любимыми фильмами где и когда угодно теперь можно очень просто. Благодаря универсальной приставке Smart TV Box, которая легко подключается к телевизору или монитору, можно смотреть ролики на YouTube, IPTV или фильмы в онлайн-кинотеатрах. Приставка имеет 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти и работает на операционной системе Android. Сейчас ее можно приобрести по привлекательной цене со специальными скидками и с быстрой доставкой Плюс. 

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В отзывах пишут:
  • Заказ в Воронеж дошел за неделю, заказывал быстрой доставкой. С продавцом не общался, не было надобности. Покупкой очень доволен, за минимальные деньги получил отличный домашний кинотеатр. Все ставится без проблем, работает на ура. Подключал проводную мышь вместо пульта с функцией мыши - полет нормальный. Wi-Fi подключился тоже без проблем. Телек старый, но для этой приставки это не проблема, можно даже к монитору подключить, потому что звук - отдельный выход на колонки, видео - нужен HDMI переходник на разъем в вашем телевизоре. Если в телеке встроен HDMI, то ничего не нужно, шнур в комплекте.
Универсальная телеприставка
Волшебная швабра

Самоочищающаяся швабра YOREDE из микрофибры станет отличным домашним инструментом для мытья пола и уборки. Влажная швабра поглощает пятна, хорошо впитывает воду  и может очистить стойкие масляные пятна, функция сухой уборки проследит, чтобы не оставалось лишних волос и ворсинок. Швабра с вращающейся на 3,360° подвижной частью.

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  • Швабра хорошего качества и выглядит очень прочной. Очень удобна в использовании. Соскабливающая лента может легко вытереть воду без каких-либо следов.
Волшебная швабра
Цифровой смарт-будильник с подсветкой и радио

Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке. 

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В отзывах пишут:
  • До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
Цифровой смарт-будильник с подсветкой и радио
Топовый робот-пылесос Xiaomi с промокодом

Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%. 

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  • Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
Топовый робот-пылесос Xiaomi с промокодом
Робот-мойщик окон

Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон! 

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  • Где вы были раньше?! Как я все это время жил без чистых окон? Это чудо техники сделало мою жизнь радостней! Товар рекомендую на все 100!
Робот-мойщик окон
Ультразвуковой скрабер для лица

Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой. 

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  • Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это. 
Ультразвуковой скрабер для лица
Коврик для прихожей

Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с коврика в прихожей. Современные коврики из полимера с ячеистой структурой являются экологичными и практичными. Они водонепроницаемы, гипоаллергенны, и их не нужно часто мыть. Кроме этого, можно выбрать коврик на свой вкус — как по размеру, так и по цвету. К тому же, товар сейчас можно приобрести со скидкой, а  доставка из России гарантирует, что товар придет очень быстро!

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  • Очень практичные и удобные коврики, идеальны под обувь в прихожей. Идея с ячейками под мусор замечательная. Сделаны качественно. 
Коврик для прихожей
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