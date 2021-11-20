10:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Умер актер Валерий Гаркалин
В больнице скончался актер Валерий Гаркалин. Об этом 20 ноября сообщил ректор ГИТИС Григорий Заславский.
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Напомним, что 67-летний Валерий Гаркалин 2 октября был доставлен в больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией. В ночь на 6 октября ему резко стало хуже — у него упал уровень сатурации, а потому актера перевели в реанимацию, где подключили к кислородному баллону. В пресс-службе ГИТИСа, где преподавал актер, уточняли, что он оставался в сознании.
Сообщалось, что коронавирусная инфекция развивалась на фоне хронических проблем с сердцем. Кроме того, у Гаркалина была диагностирована «критическая» стадия пневмонии с поражением легких до 75 процентов, хотя в начале лечения этот показатель составлял 25−50 процентов.
Народный артист России Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году он получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС).
Гаркалин был актером Московского академического театра сатиры — исполнял роли в спектаклях «Ревизор», «Укрощение строптивой», «Трехгрошовая опера» и других. Также он активно снимался в кино. На его счету запоминающиеся роли в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», «Белые одежды», а также в сериалах «Моя прекрасная няня», «Гуманоиды в Королеве» и других.
С 2002 года Валерий Гаркалин преподавал в Российском институте театрального искусства — ГИТИС. Он был профессором кафедры эстрадного искусства и руководителем мастерской.