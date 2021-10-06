17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Мексике напечатали сейсмостойкие дома для бедных с помощью 3D-принтера
Здания уже прошли испытание в деле и выдержали землетрясение магнитудой 7,4 балла.
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Американская некоммерческая организация New Story, специализирующаяся на постройке жилья для малоимущих по всему миру, совместно с мексиканской компанией по производству социального жилья Echale и техасской строительной технологической компанией Icon построили в мексиканском городе Накахуке целый поселок из домов, напечатанных на 3D-принтере.
Материал для строительства домов называется Lavacrete. Это бетонная смесь, которая позволяет домам выдерживать землетрясения магнитудой 7,4 балла и переносить экстремальные погодные условия.
Стоит сказать, что новостройки уже прошли «боевое крещение»: после того, как их напечатали и установили, в Накахуке прошло сильное землетрясение, которое никак не повредило новые дома.
Все построенные в Накахуке высокотехнологичные здания предназначены для малообеспеченных семей. Это одноэтажные постройки площадью около 46 квадратных метров. В них есть две спальни, кухня и ванная комната. Все здания напечатали с помощью 3D-принтера Vulcan II, который был разработан специально для работы за городом и в сельской местности.
Уточняется, что первый дом был напечатан в мексиканской глубинке еще в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса проект был временно приостановлен. Но на данный момент здесь есть уже 200 домов, которые завершены или находятся на стадии строительства. Сообщается, что небольшое поселение планируется превратить в полноценный жилой район с хорошими дорогами, футбольным полем, рынком, школой и библиотекой, пишет Design Taxi.
Кстати, подобные проекты также сейчас реализуются по всему миру. Ранее организация New Story частично восстановила другой мексиканский городок Эскуинапа, который в 2018 году практически полностью был уничтожен мощным ураганом. В ближайшее время организация планирует приступить к созданию поселка из напечатанных на 3D-принтере домов в деревне Титаниен в Гаити.
Напомним, что подобный высокотехнологичный поселок сейчас строится и в России.
Когда планируют завершить строительство всех зданий, пока неизвестно. При этом все дома будут не похожи друг на друга и иметь разную архитектуру, чтобы продемонстрировать возможности строительного принтера. Запланировано, что в поселке будут жить студенты учебного центра по 3D-строительству.
Екатерина Гура