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17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мексике напечатали сейсмостойкие дома для бедных с помощью 3D-принтера

Здания уже прошли испытание в деле и выдержали землетрясение магнитудой 7,4 балла.

Американская некоммерческая организация New Story, специализирующаяся на постройке жилья для малоимущих по всему миру, совместно с мексиканской компанией по производству социального жилья Echale и техасской строительной технологической компанией Icon построили в мексиканском городе Накахуке целый поселок из домов, напечатанных на 3D-принтере.

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Материал для строительства домов называется Lavacrete. Это бетонная смесь, которая позволяет домам выдерживать землетрясения магнитудой 7,4 балла и переносить экстремальные погодные условия.

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Стоит сказать, что новостройки уже прошли «боевое крещение»: после того, как их напечатали и установили, в Накахуке прошло сильное землетрясение, которое никак не повредило новые дома.

Все построенные в Накахуке высокотехнологичные здания предназначены для малообеспеченных семей. Это одноэтажные постройки площадью около 46 квадратных метров. В них есть две спальни, кухня и ванная комната. Все здания напечатали с помощью 3D-принтера Vulcan II, который был разработан специально для работы за городом и в сельской местности.

Сообщается, что печать одного такого дома занимает всего 24 часа. 

Уточняется, что первый дом был напечатан в мексиканской глубинке еще в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса проект был временно приостановлен. Но на данный момент здесь есть уже 200 домов, которые завершены или находятся на стадии строительства. Сообщается, что небольшое поселение планируется превратить в полноценный жилой район с хорошими дорогами, футбольным полем, рынком, школой и библиотекой, пишет Design Taxi.

Кстати, подобные проекты также сейчас реализуются по всему миру. Ранее организация New Story частично восстановила другой мексиканский городок Эскуинапа, который в 2018 году практически полностью был уничтожен мощным ураганом. В ближайшее время организация планирует приступить к созданию поселка из напечатанных на 3D-принтере домов в деревне Титаниен в Гаити.

Напомним, что подобный высокотехнологичный поселок сейчас строится и в России.

Недалеко от поселка Туношна в Ярославской области возводится городок площадью в 1,5 гектара, состоящий из 12 домов, напечатанных на 3D-принтере.

Когда планируют завершить строительство всех зданий, пока неизвестно. При этом все дома будут не похожи друг на друга и иметь разную архитектуру, чтобы продемонстрировать возможности строительного принтера. Запланировано, что в поселке будут жить студенты учебного центра по 3D-строительству.

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Екатерина Гура

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