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11:05 (мск), источник: Life.ru

С 1 ноября изменится порядок получения пособий: Как не потерять 10 тысяч рублей и кому повысят выплаты

До 31 октября надо успеть подать заявление, чтобы получить выплату на детей. Иначе право на неё будет утрачено. Также определённые изменения ждут льготников. Какие выплаты исчезнут, а какие вырастут?

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с указом президента «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» с 2 августа и до конца 2021 года можно получить 10 тысяч рублей. Деньги выдаются на школьника. Эта выплата была рассчитана на то, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе.

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Как пояснил юрист Европейской юридической службы Эрдни Манджиев, деньги выплачиваются одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей, которые являются гражданами России. 10 тысяч перечисляют на каждого ребёнка в возрасте от шести до 18 лет. Правда, при условии достижения ребёнком шести лет не позднее 1 сентября этого года. Положена выплата также инвалидам, людям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они учатся по основным общеобразовательным программам. Получить деньги может и один из родителей или законных представителей на каждого человека с ограниченными возможностями здоровья.

Нюанс в том, что выплата не делается автоматически. За ней нужно обратиться в ПФР, и сделать это нужно до 1 ноября 2021 года. Те, кто уже получил эту меру поддержки, могут не беспокоиться. Другим получателям нужно поторопиться.

— Заявление может быть направлено в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Правда, за исключением случаев, когда заявление подаётся представителем заявителя. Если человек подаёт заявление лично, то нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. Если речь идёт о представителе заявителя, то потребуется ещё и документ, который подтверждает его полномочия, — пояснил Эрдни Манджиев.

В ПФР рассказали, что выплата на школьников — это единовременная мера поддержки. Соответственно, она будет поступать не только на карты «Мир», но и на карты других платёжных систем. При заполнении заявления родителям нужно помнить, что в нём указываются именно реквизиты лицевого счёта в банке, а не номер карты.

Счёт при этом должен принадлежать именно родителю, который подаёт заявление, а не кому-либо из его близких или родственников
ПФР

В начале октября правительство инициировало передачу Пенсионному фонду России (ПФР) ряда социальных выплат, которые будут осуществляться по принципу «одного окна» с использованием системы так называемого социального казначейства. Об этом напомнил топ-менеджер в области финансовых коммуникаций, экономист Андрей Лобода.

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По его словам, сейчас эти выплаты осуществляют региональные органы власти и Федеральная служба по труду и занятости. Согласно новому законопроекту, в ведение ПФР перейдёт 17 видов выплат, включая пособия на детей, обязательные выплаты пострадавшим от радиационных аварий, выплаты жертвам репрессий.

— Речь также идёт о пособиях неработающим женщинам и жёнам военнослужащих с детьми, выплатах компенсаций по ОСАГО инвалидам. Список получателей продолжает значительно расширяться. С прошлого года ПФР успешно реализует программу цифрового социального казначейства. Это значительно сокращает масштаб бумажной работы. Вполне вероятно, что такой стандарт работы, не требующий звонков граждан в ПФР или МФЦ и тем более оформления каких-либо бумаг, будет в полной мере реализован в следующем году, — отметил Андрей Лобода.

Стоит отметить, что с 1 августа была проведена плановая корректировка размера доплат, выплачиваемых к пенсиям членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Эти деньги получают те, кто имеет требуемый специальный стаж. В следующий раз перерасчёт доплаты будет именно с 1 ноября.

В ПФР пояснили, что доплату получают только те, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим на неё право. Обращаться в Пенсионный фонд для оформления выплаты не нужно. Специалисты ПФР производят перерасчёт доплаты самостоятельно. Делается это по информации, которая есть в распоряжении территориальных органов фонда.

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5 октября отмечался День учителя. К этой дате в ПФР рассказали, как назначаются пенсии педагогам. Так, основными условиями для досрочного назначения страховой пенсии являются стаж работы на соответствующих должностях в соответствующих учреждениях не менее 25 лет и необходимое количество заработанных пенсионных коэффициентов. В 2021 году это 21 пенсионный коэффициент.

— При назначении льготной пенсии в педагогический стаж включаются в том числе периоды временной нетрудоспособности, периоды ежегодных оплачиваемых отпусков, отдельные периоды профессионального образования работников. С 2019 года выход на заслуженный отдых учителей определяется с учётом переходного периода по повышению пенсионного возраста. Назначение пенсии постепенно переносится с момента выработки специального стажа. В 2021 году на досрочную пенсию по старости выходят педагогические работники с выслугой, выработанной в первом полугодии 2020 года. Допустим, учитель выработал 25 лет специального стажа по состоянию на 1 апреля 2020 года. Тогда он выходит на досрочную пенсию по старости с 1 октября 2021 года, — пояснили в ПФР.

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