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11:27 (мск), источник: Life.ru

Шейха Дубая обвинили в попытке взлома телефона бывшей жены через программу Pegasus

По версии суда, он также пытался запугать экс-супругу, в том числе купить дом рядом с её новым местом жительства.

Источник: AP 2021

Правитель Дубая — шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум — приказал взломать телефон своей бывшей жены — принцессы Хайи бинт аль-Хусейн — и людей из её окружения. К такому выводу пришёл высокий суд Лондона, который занимается делом опеки над детьми из королевской семьи. В постановлении сказано, что шейх использовал программное обеспечение Pegasus, разработанное израильской компанией NSO.

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Как следует из материала агентства Reuters, шейх действовал в рамках «постоянной кампании запугивания и угроз». 1,5 года назад суд пришёл к выводу, что Мохаммед похитил двух своих детей, жестоко обращался с ними и удерживал их против воли. По данным СМИ, его приближённые пытались купить особняк рядом с поместьем Хайи недалеко от Лондона, что заставило «принцессу чувствовать себя не в безопасности». Шейх с постановлением суда не согласился, заявив, что оно было основано на неполноценной картине.

«Я всегда отвергал все обвинения, выдвинутые против меня, и продолжаю это делать», — цитирует Reuters заявление шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума.

72-летний Мохаммед и 47-летняя Хайя были вовлечены в долгую, ожесточённую и дорогостоящую битву за опеку с тех пор, как женщина сбежала в Великобританию со своими двумя детьми — Джалилой 13 лет и Зайедом 9 лет. Принцесса сказала, что опасается за свою безопасность на фоне подозрений, что у неё был роман с одним из её британских телохранителей.

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