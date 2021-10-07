Клинические испытания единой вакцины от гриппа и COVID начнутся в конце 2022 года

Он уточнил: в основе технологической платформы будущего препарата — гибридная вакцина против ротавирусов, параллельно с ней идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.
«Технологическая платформа для этого уже создана, но клинические испытания еще не начались. Если с этой платформой всё будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года», — подчеркнул эксперт.
Помимо Центра имени Гамалеи свои единые вакцины против гриппа и коронавируса разрабатывают и другие российские научные центры. В ноябре 2020 года Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал исследования своей вакцины на лабораторных животных. О результатах работы пока не сообщали.
Единственный конкурент Центра имени Гамалеи и «Вектора» в разработке единой вакцины против коронавируса и гриппа — американская Moderna. 9 сентября компания заявила о «первом шаге в новой программе — разработке однокомпонентной вакцины, которая сочетает в себе дополнительную дозу против COVID-19 и дополнительную дозу против гриппа».