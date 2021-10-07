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04:56 (мск), источник: Известия

В ряде регионов сообщили о росте числа госпитализаций детей с коронавирусом

В некоторых регионах наблюдается рост числа детей, инфицированных COVID-19, рассказали «Известиям» представители субъектов.

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Источник: РИА "Новости"

Число госпитализированных с коронавирусом детей 4−7 лет в Чувашии за последнюю неделю выросло в десять раз, сообщили «Известиям» в минздраве республики.

«За период с 27 сентября по 4 октября в регионе госпитализировали на 228% больше детей, чем неделей ранее. При этом рост числа госпитализированных в десять раз отмечен в возрастной категории от 4 до 7 лет, в два раза — от 1 года до 3 лет и более чем в два раза — среди детей школьного возраста, с 7 до 14 лет», — сказали в пресс-службе.

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На территории Владимирской области также отмечается рост заболевших среди детей и подростков, сказали «Известиям» в департаменте здравоохранения региона. Для лечения детей развернута 51 койка, из них 31 занята. Трое детей госпитализированы в тяжелом состоянии, одному из них меньше трех лет.

Рост заболеваемости среди детей может быть связан с видоизменением коронавируса, предположил главный врач центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, вероятно, теперь патоген лучше обходит иммунные барьеры и легче прикрепляется к рецепторам, через которые внедряется в клетку. Иными словам, может быть достаточно небольшого контакта с возбудителем, чтобы заболеть.

«Коронавирус и раньше вызывал осложнения у некоторой части детей. Однако сейчас их болеет больше, соответственно, и тяжелых случаев среди них регистрируется больше. Вакцина для детей проходит последний этап тестирования. Но многие дети уже переболели и приобрели иммунитет», — заметил инфекционист.

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