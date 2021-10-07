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06:04 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД изменило правила выезда детей за рубеж

МВД РФ утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. В частности, теперь родитель может указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещает детям выезжать.

Источник: РИА "Новости"

Приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее изменения в порядке выезда детей за рубеж анонсировала начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

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Из приказа следует, что родитель, несогласный с выездом несовершеннолетнего за рубеж, может указать, будет ли запрет действовать до достижения ребенком 18 лет, либо предоставить конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда. Помимо этого, можно ограничить выезд как во все, так и в определенные страны.

В соответствии с предыдущим регламентом, родители могли указать, когда и в какие государства разрешают ребенку выезд, но не обратное.

В старом регламенте также не был прописан порядок отзыва заявления о несогласии на выезд. В новом приказе говорится, что для этого нужно принести заявление об отзыве в территориальный орган МВД или другую инстанцию, где было подано предыдущее заявление.

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