МВД изменило правила выезда детей за рубеж

Приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее изменения в порядке выезда детей за рубеж анонсировала начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
Из приказа следует, что родитель, несогласный с выездом несовершеннолетнего за рубеж, может указать, будет ли запрет действовать до достижения ребенком 18 лет, либо предоставить конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда. Помимо этого, можно ограничить выезд как во все, так и в определенные страны.
В соответствии с предыдущим регламентом, родители могли указать, когда и в какие государства разрешают ребенку выезд, но не обратное.
В старом регламенте также не был прописан порядок отзыва заявления о несогласии на выезд. В новом приказе говорится, что для этого нужно принести заявление об отзыве в территориальный орган МВД или другую инстанцию, где было подано предыдущее заявление.