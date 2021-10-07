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12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Конго умерла горилла, которая позировала для селфи с рейнджерами

Об этом сообщили смотрители нацпарка.

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Сотрудники Национального парка Вирунга в Демократической Республике Конго сообщили в соцсетях о том, что после продолжительной болезни умерла 14-летняя горная горилла Ндакаси. В 2019 году она прославилась благодаря вирусному фото, сделанному одним из рейнджеров парка Маей Шамаву.

В нацпарке рассказали, что Ндакаси была любимицей всех сотрудников и посетителей.

«С искренней печалью объявляем о смерти любимой осиротевшей горной гориллы Ндакаси. Она сделала свой последний вздох в любящих объятиях своего опекуна и друга всей жизни Андре Баумы», — говорится в сообщении.

Ндакаси всю жизнь прожила в центре «Сенквекве» — единственном в мире центре, где спасают осиротевших горилл. В 2007 году рейнджеры нашли ее в лесу у тела погибшей матери. Сообщается, что Ндакаси было решено оставить в центре, так как она сильно привязалась к людям и, скорее всего, не выжила бы самостоятельно в дикой природе.

За свою жизнь в центре горилла стала его настоящей звездой. Она снялась в нескольких телешоу и фильмах, в том числе в документальной ленте «Вирунга». Но настоящую мировую славу ей принесло вирусное фото рейнджера Маей Шамаву.

В 2019 году интернет облетело забавное селфи рейнджера и двух горилл, профессионально позировавших на камеру. Одной из этих горилл и была Ндакаси. Она долгое время наблюдала за людьми, а потом начала очень точно копировать их позы, а потому как только кто-то делал фото рядом, сразу же начинала позировать. Снимок Шамаву тогда приобрел большую известность и превратился в мем.

Напомним, что ранее еще одна горилла прославилась в соцсетях благодаря своей харизме. В австралийском зоопарке сняли на видео гориллу, которая дразнила посетителей, показывая им язык. Забавное видео быстро стало вирусным в соцсетях.

Екатерина Гура

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