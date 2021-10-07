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13:08 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Зарубежные СМИ: Что известно о первой в мире вакцине от малярии?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила первый препарат для вакцинации от малярии. Медики называют это историческим моментом. Ежегодно от болезни умирают сотни тысяч детей, и поиски вакцины велись около 100 лет. Прививка показала ограниченную эффективность — около 30%. Но показатель вырастает вдвое, если вместе с вакциной использовать другие средства профилактики.

Источник: AP 2021

Одобрение препарата стало одной из главных тем в мировых СМИ. Подробнее об этом — в обзоре иностранной прессы на «Ъ FM».

Разработанный британскими учеными препарат Mosquirix не просто первая вакцина против малярии, это первая в мире вакцина, в принципе способная защищать от паразитарного заболевания, пишет The New York Times. Такие инфекции куда сложнее вирусных или бактериальных. Малярийный паразит способен снова и снова поражать одного и того же человека.

И повторное заражение может навсегда подорвать иммунную систему и сделать ее уязвимой для других патогенов.

Mosquirix вводят четырьмя дозами, и эффективность вакцины со временем снижается.

Как отмечает The Guardian, препарат снижает вероятность тяжелого течения или смерти на 30−40%. Но параллельное использование противомалярийных лекарств и москитных сеток увеличивает эффективность до 70%. Исследования вакцины шли три года: за это время 800 тыс. детей получили более 2 млн доз.

А весь путь от создания препарата до одобрения ВОЗ занял 30 лет.

На фоне того, как быстро разработали вакцины от COVID-19, такой срок удивляет, пишет BBC. Все дело в том, что паразит эволюционирует, чтобы научиться обманывать иммунную систему. И даже внутри человеческого тела он меняется, заражая клетки крови и печени. Разрабатывать вакцину от малярии все равно, что пытаться прибить к стене желе. Препарат действует только на одну форму паразита и только в период между укусом комара и моментом, когда патоген попадает в печень. Этим и объясняется относительно невысокая эффективность вакцины.

ВОЗ надеется в итоге получить препарат, который окажется эффективным на 95%, пишет The Washington Post. Но медики признают, что до этого еще далеко. И все же появление работающей и безопасной вакцины, как говорят ученые, — это огромный прорыв, который поможет спасать десятки тысяч жизней ежегодно.

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