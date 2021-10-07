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12:45 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ впервые представила официальное определение постковидного синдрома

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала официальное описание постковидного синдрома (long covid), от которого страдает до 20% людей, переболевших COVID-19. Определение было представлено специальной рабочей группой медиков и экспертов ВОЗ и сторонних учебных заведений, таких как Университет Ливерпуля. Они опросили и проанализировали состояние нескольких сотен пациентов в разных странах мира, в том числе в России.

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«Постковидное состояние встречается у пациентов, которые перенесли инфекцию SARSCoV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами, — заявила ВОЗ.— Общие признаки такого состояния заключаются в повышенной утомляемости, нехватке дыхания, когнитивном расстройстве и некоторых других симптомах, которые также оказывают влияние на повседневное функционирование. Симптомы могут быть впервые выявлены после первичного восстановления непосредственно от болезни COVID-19 или появиться с началом заболевания. Симптомы могут изменяться — ослабляться или обостряться — время от времени».

ВОЗ отмечает, что определение постковидного синдрома поможет лучше его диагностировать, отделяя от других болезней и недомоганий, и, как следствие, быстрее начинать его лечение. Организация также подчеркивает, что работа по изучению этого синдрома будет продолжаться по мере поступления новых данных и расширения полевых исследований.

Евгений Хвостик

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