12:45 (мск), источник: Коммерсантъ
ВОЗ впервые представила официальное определение постковидного синдрома
В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала официальное описание постковидного синдрома (long covid), от которого страдает до 20% людей, переболевших COVID-19. Определение было представлено специальной рабочей группой медиков и экспертов ВОЗ и сторонних учебных заведений, таких как Университет Ливерпуля. Они опросили и проанализировали состояние нескольких сотен пациентов в разных странах мира, в том числе в России.