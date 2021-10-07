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13:45 (мск), источник: Ведомости

Бастрыкин поручил наградить избитого в метро мужчину, который заступился за девушку

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения избитого в московском метро Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага», говорится на сайте СКР.

Источник: Следственный комитет РФ

«Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку. Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови», — говорится в сообщении комитета.

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25-летнего Романа Ковалева избили в московском метро трое молодых людей. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. На нем три человека в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избивают ногами мужчину. По словам очевидцев, молодой человек заступился за девушку, чем спровоцировал нападавших. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа и с ушибами.

Нападавших задержали, вычислив их с помощью камер, установленных в метро. В СК сообщили, что они оказали сопротивление при задержании, угрожали ножом и перцовым баллончиком. На них также могут завести дело о применении насилия к представителю власти, а их действия квалифицировать, как покушение на убийство.

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