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13:55 (мск), источник: Ведомости

Песков рассказал об отсутствии у Путина традиции «проставляться» на день рождения

Президент России Владимир Путин обычно не «проставляется» на свой день рождения, заявил журналистам в ходе брифинга его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Традиции проставляться нет, все-таки вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, а администрация тем более — это рабочий день», — сказал он.

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Сегодня Путину исполнилось 69 лет. Накануне Песков сообщил, что на этот день у президента есть рабочие планы, но вечером он отметит праздник с родными и близкими. Самоизоляция, на которую глава государства ушел 14 сентября после контакта с больным COVID-19, на его планы не повлияет.

На данный момент многие зарубежные политики уже поздравили Путина с днем рождения, следует из сообщения на сайте Кремля. По телефону с главой государства поговорили президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев, премьер-министры Армении и Израиля Никол Пашинян и Нафтали Беннет, президент и первый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие. Песков добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму. От президента США Джо Байдена таковая пока не приходила.

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