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14:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна

Шведская академия объявила имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2021 года. Премию получил танзанийский писатель из Занзибара Абдулразак Гурна.

Источник: The Nobel Prize

В формулировке Академии говорится, что премия вручена за его бескомпромиссное и полное сострадания проникновение в тему последствий колониализма и его влияния на судьбу беженцев на их пути между культурами и континентами.

Среди фаворитов этого года были французские писательницы Анни Эрно и Мариз Конде.

Кроме того, в числе претендентов на премию значились родившаяся в Антигуа и Барбуде писательница Джамайка Кинкейд, кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго, британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, драматург Юн Фоссе и писатели Карл Уве Кнаусгор и Даг Сульстад из Норвегии, поэтесса Энн Карсон и писательница Маргарет Этвуд из Канады.

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Не первый год среди возможных победителей фигурирует и японский прозаик Харуки Мураками.

Тайна выдвижения

Выдвинуть претендентов на Нобелевскую премию литературе могут только люди, получившие такое право от Нобелевского комитета. Это писатели, поэты, Нобелевские лауреаты, профессора словесности и литературные критики, а также творческие профессиональные сообщества.

В мае формируется шорт-лист претендентов, и у членов академии есть пять месяцев на чтение их произведений.

Новый лауреат выбирается голосованием на заседании за полтора часа до обнародования итогов.

Шорт-листы и документы, связанные с выдвижением кандидатов, держатся в тайне в течение 50 лет.

В 2018 году Нобелевскую премию по литературе решили не присуждать из-за обвинений в домогательствах, выдвинутых в адрес мужа одного из членов Академии. В 2019 году Шведская академия в обновленном составе и по обновленным правилам присудила в том числе премию за предыдущий год.

Победители прошлых лет.

  • 2020: Луиза Глюк (США)
  • 2019: Петер Хандке (Австрия)
  • 2018: Ольга Токарчук (Польша)
  • 2017: Кадзуо Исигуро (Великобритания)
  • 2016: Боб Дилан (США)
  • 2015: Светлана Алексиевич (Беларусь)
  • 2014: Патрик Модиано (Франция)
  • 2013: Элис Манро (Канада)
  • 2012: Мо Янь (Китай)
  • 2011: Томас Транстремер (Швеция)
  • 2010: Марио Варгас Льоса (Перу)
  • 2009: Герта Мюллер (Германия)
  • 2008: Жан-Мари Ле Клезио (Франция)
  • 2007: Дорис Лессинг (Великобритания)
  • 2006: Орхан Памук (Турция)

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Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна
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