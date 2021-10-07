Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна

В формулировке Академии говорится, что премия вручена за его бескомпромиссное и полное сострадания проникновение в тему последствий колониализма и его влияния на судьбу беженцев на их пути между культурами и континентами.
Среди фаворитов этого года были французские писательницы Анни Эрно и Мариз Конде.
Кроме того, в числе претендентов на премию значились родившаяся в Антигуа и Барбуде писательница Джамайка Кинкейд, кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго, британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, драматург Юн Фоссе и писатели Карл Уве Кнаусгор и Даг Сульстад из Норвегии, поэтесса Энн Карсон и писательница Маргарет Этвуд из Канады.
Не первый год среди возможных победителей фигурирует и японский прозаик Харуки Мураками.
Выдвинуть претендентов на Нобелевскую премию литературе могут только люди, получившие такое право от Нобелевского комитета. Это писатели, поэты, Нобелевские лауреаты, профессора словесности и литературные критики, а также творческие профессиональные сообщества.
В мае формируется шорт-лист претендентов, и у членов академии есть пять месяцев на чтение их произведений.
Новый лауреат выбирается голосованием на заседании за полтора часа до обнародования итогов.
Шорт-листы и документы, связанные с выдвижением кандидатов, держатся в тайне в течение 50 лет.
В 2018 году Нобелевскую премию по литературе решили не присуждать из-за обвинений в домогательствах, выдвинутых в адрес мужа одного из членов Академии. В 2019 году Шведская академия в обновленном составе и по обновленным правилам присудила в том числе премию за предыдущий год.