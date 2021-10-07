Вирусолог объяснил, почему более опасные штаммы не могут вытеснить «дельту»

Миру не стоит ждать появления более заразного и смертельного штамма коронавируса, чем «дельта» — вероятно, он продолжит доминировать, а в итоге COVID-19, вызванный им, станет сезонным заболеванием, сообщил «Газете.Ru» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
«“Дельта” — весьма приспособленный штамм. На протяжении полутора лет мы слышали, что появился бразильский, южноафриканский, британский штамм, и они чем-то отличаются от исходного нулевого штамма. В результате появился “дельта”, который сейчас является основным. Он вытеснил все прочие вариации и занял площадку. Вполне вероятно, что он больше не пустит другие штаммы, которые будут возникать, и они не займут свое заметное место в популяции», — сказал эксперт.
О том, что доминирующий в мире дельта-штамм является своеобразным плато развития коронавируса и вполне может оказаться его последним вариантом, ранее заявил член Национальной академии наук США, иностранный член РАН, Евгений Кунин на биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.
«Вариант “дельта” доминирует уже какое-то время, около двух месяцев, и несомненно представляет собой островок устойчивости. Адаптивный ландшафт любого организма, вируса очень сложен. В нем много разных пиков и вариантов. Тем не менее, чем выше вирус поднимается в этом ландшафте, чем более он адаптирован в популяции хозяина, тем труднее подниматься выше. Путей прохода к более высокой трансмиссивности и более высокой патогенности уже гораздо меньше», — сказал ученый.
Аграновский напомнил, что дельта-штамм занял доминирующую позицию за счет высокой заразности, которая появилась за счет сродства белка-шипа вируса — он лучше проникает в рецепторы ACE 2 человека.
«Дельта» совершенен и приспособлен, держится достаточно долго. На появление нового штамма отпущено небесконечное количество времени. Эпидемия рано или поздно закончится. Когда вирусов в популяции мало, вероятность возникновения штамма опаснее, чем «дельта», снижается.
Алексей Аграновскийпрофессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ
Кроме того, за счет вакцинации и большого количества людей с антителами возможная новая мутация не сможет занять большую нишу. «Между вирусами и их вариациями существует пассивная гонка, то есть доминирующий штамм распространился, люди им переболели, выработали антитела и другому варианту уже нет места», — объяснил Аграновский.
Однако за счет вернувшихся в популяцию сезонных инфекций коронавирус все же может начать мутировать — в погоне за доминирующим положением среди других вирусов, отметил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
«Сезонные инфекции с коронавирусом находятся в конкуренции и, поскольку он занял доминирующее положение в структуре заболеваемости, инфекции не могли проявлять себя. Нынешней осенью фиксируется рост заболеваемости ОРВИ, соответственно коронавирус теряет свою доминанту в циркуляции вирусов», — пояснил он.
Эксперты убеждены: если кампания по массовой вакцинации продолжится, и популяционный иммунитет в итоге выработается, у коронавируса останутся только слабые штаммы — заболеваемость станет сезонной.
«Коронавирус рано или поздно станет сезонным заболеванием. Произойдет это с меньшими людскими потерями и жертвами только в том случае, если мы будем вакцинироваться. Это должны все ясно понять. Оставить все эти антиваксерские бредни, которые распространяются как параллельная эпидемия. У нас есть аденовирусная вакцина “Спутник V”, которая самая хорошая — из зарубежных — это мРНК вакцины Moderna и Pfizer», — заявил Аграновский.