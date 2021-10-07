Британское побережье заполонили ядовитые «медузы»

Сотрудники Фонда дикой природы в британском графстве Корнуолл официально предупредили жителей побережья о наступлении сезона ядовитых «медуз», которых волнами прибивает к берегу и выбрасывает на пляжи.
Речь идет не о простых медузах, а о ядовитых существах, которые внешне очень на них похожи.
Это португальский кораблик или физалия, который так же как и медуза обладает прозрачным «желейным» телом и длинными щупальцами. Но, в отличие от медуз, кораблики представляют собой целую колонию организмов, а их яд очень опасен для человека и в некоторых случаях может привести к параличу или смерти.
Португальские кораблики по форме напоминают парусник пурпурного цвета. В длину они достигают около 3 метров, однако их ядовитые щупальца могут вырастать до 50 метров. Именно с их помощью физалии охотятся на мелких рыб, кальмаров и личинок.
Сообщается, что португальские корабли редко встречаются в Британии, но поскольку они не умеют плавать и находятся во власти ветра, их часто выбрасывает на берег после сильных штормов.
Обычно это происходит с сентября по декабрь с приходом западных ветров.
С начала октября этих опасных морских существ все чаще встречают на мелководье и на песке в Корнуолле. Эксперты предупреждают, что кораблики выделяют яд, даже если сами уже погибли. А потому настоятельно рекомендуют не трогать их руками и внимательнее следить за своими собаками во время прогулок по пляжу. Также в Корнуолле начали работу специальные команды, которые убирают с берега погибших физалий.
Отметим, что от этих опасных морских существ периодически страдают многие страны. Например, в 2019 году сразу несколько испанских городов были вынуждены закрыть пляжи из-за нашествия португальских корабликов. В 2020 году также были вынуждены поступить на некоторых курортах Таиланда. А в феврале 2021 года физалии в больших количествах стали появляться на пляжах Австралии.