16:57 (мск), источник: BBC News Русская служба
Бездомный пес ездит зайцем по Стамбулу
Бродячий пес по кличке Боджи целыми днями занят поездками по Стамбулу на общественном транспорте.
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Собака катается на метро, автобусах, трамваях и даже паромах. Городские власти отслеживают передвижение Боджи с помощью микромира и говорят, что за день пес проделывает около 30 км и посещает как минимум 29 станций метро.
Собака вежливо пропускает выходящих пассажиров и, похоже, знает, куда едет. Попутчики же с удовольствием фотографируются с местной знаменитостью.