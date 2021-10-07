Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 октябряВ этот день была основана старейшая авиакомпания, были сделаны первые снимки обратной стороны Луны и первые 100 женщин были приняты в Оксфорд
Фоторепортажи
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
16:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Бездомный пес ездит зайцем по Стамбулу

Бродячий пес по кличке Боджи целыми днями занят поездками по Стамбулу на общественном транспорте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Собака катается на метро, автобусах, трамваях и даже паромах. Городские власти отслеживают передвижение Боджи с помощью микромира и говорят, что за день пес проделывает около 30 км и посещает как минимум 29 станций метро.

Собака вежливо пропускает выходящих пассажиров и, похоже, знает, куда едет. Попутчики же с удовольствием фотографируются с местной знаменитостью.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Кто получит Нобелевскую премию мира? В фаворитах ВОЗ, Грета, Навальный и...
Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна
Слова Путина о газе назвали «вакциной от роста цен»
Заступившегося за девушку в московском метро наградят медалью
Чемпион мира по борьбе: Польша поверила в меня, а Россия – нет
Походы и хоккей: как Владимир Путин праздновал свои дни рождения
Группа следователей объявила о раскрытии личности убийцы Зодиака
Санатории на Кавказе уличены в подмене минеральной воды
С 1 ноября изменится порядок получения пособий
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Горячие темы на Авто
Пытки людей . 434
Фейсяблюх сдох. Вацап надеются завтра поднять.Телега на грани. Гугля подыхает. 246
Курорты на берегу океана. 240
Владимиру Владимировичу 69! С днем рождения! 208
Кино
Муцениеце, Хрусталев с женой и другие на премьере «Бонда» Звезды первыми посмотрели картину «Не время умирать»
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Такое поведение норма или намеренное оскорбление? 314
Вот я попала. Развод или можно на что то надеяться? 210
Резко изменить что-то в жизни 80
Сон в садике. 77
Леди
Боярская поделилась редким романтическим селфи 35-летняя Елизавета Боярская и 39-летний Максим Матвеев считаются одной из самых крепких пар отечественного кино.
Дом
7 крутых идей для маленькой кухни в хрущевке
Меньше, да лучше: интерьер московской квартиры
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
Как выглядит загородный дом 72-летнего Юрия Николаева
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь